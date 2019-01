Vinicius diz que ter mentido para Hana causou sua eliminação do BBB 19

23/01/2019 | 14:10



Vinicius foi o primeiro eliminado do BBB 19 após rolar um superparedão, em que ele disputou a permanência na casa com outros 13 participantes. E nessa quarta-feira, dia 23, ele marcou presença no Mais Você, para conversar com Ana Maria Braga sobre o breve período que participou do reality show da TV Globo - que já contou com sua primeira desclassificação.

Ao ser questionado sobre o motivo de ter sido rejeitado pelo público, que votou para eliminar o brother, Vinicius já soube imediatamente o que o deixou em uma situação ruim com os fãs do programa: o fato de ter mentido para Hana, dizendo que não havia votado nela.

- Pelo pouco que eu vi no Instagram, foi pela mentira que eu falei pra Hana. E eu ainda acrescentei o dedo do meio. Eu pensei uma coisa e falei outra. Eu não era próximo dela, eu não ficava nem perto, não por não gostar, eu só não ficava (perto). E é aquilo que eu falei também, eu falo rápido, penso rápido e às vezes falo bobagem. Quando ela me perguntou: Você votou em mim? O meu pensamento foi: eu não tenho que falar em quem eu votei. Mas eu não sei porque saiu aquilo.

Ele ainda continuou:

- E eu não jurei para ser cafajeste. Eu fiz uma cara de deboche. Foi o erro, não tem justificativa. Mas eu não jurei para ela não acreditar, eu falei com deboche, mas falei, né? E foi aí que pesou.

Além disso, Vinicius disse que nas redes sociais a repercussão foi negativa, já que todos estavam chamando ele de mentiroso.