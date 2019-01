20/01/2019 | 08:20



De olho nas turbulências mundiais, a HBO anunciou esta semana a estreia do filme Brexit. Protagonizado por Benedict Cumberbatch, longa acompanha os bastidores do plebiscito para definir a saída do Reino Unido da União Europeia. Produção entra na programação do canal em 2 de fevereiro, às 22h. Na história, Cumberbatch vive Dominic Cummings, o estrategista e conselheiro político, que comandou a campanha.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.