B2Log busca 100 entregadores de aplicativo de logística

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



21/01/2019 | 02:08



Pessoas que buscam renda extra ou independência financeira podem se candidatar a uma das 100 vagas da B2Log – plataforma de entregas expressas especializada em e-commerce –, para atuar como entregador de aplicativo de logística.

Chances se estendem a quem mora no Grande ABC, já que a empresa está no Cambuci, na Capital. Inscrições podem ser feitas no site da empresa (http://b2log.com/), na aba ‘Para Entregadores’, até o dia 30.

O aplicativo de entrega de mercadorias usa carro particular. Ou seja, o serviço é prestado no próprio veículo do motorista. Interessados precisam ser habilitados, MEI (Microempreendedor Individual), ter registro oficial governamental a quem trabalha como autônomo e estar com documentação do veículo em dia.

O profissional cadastrado terá desconto em serviços e seguros, controle de suas entregas, flexibilidade de horários e, segundo a B2Log, pode obter renda de até R$ 5.000.