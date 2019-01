Doria autoriza estudos para segundo Bom Prato em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/01/2019 | 14:23



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) autorizou estudos para implantação de uma segunda unidade do Restaurante Bom Prato em São Bernardo. O pedido foi feito na tarde desta terça-feira (15) pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), durante a inauguração da primeira unidade do município , ao lado do Poupatempo.

Morando afirmou que o segundo restaurante, se for autorizado, será instalado na região do Alvarenga. "São Bernardo é dividida pela Rodovia Anchieta e as pessoas do lado de lá também precisam", declarou.

Doria destacou que os estudos serão feitos para que a nova unidade se encaixe nos orçamentos do Estado e do município.