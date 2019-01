Inauguração de restaurante atrai centenas em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/01/2019 | 11:40



Já é grande o número de pessoas que aguardam pela inauguração da unidade do Restaurante Bom Prato, em São Bernardo, na manhã desta terça-feira (15). Funcionários e guardas municipais organizam o fluxo. A abertura conta com a presença do governador do Estado João Doria (PSDB) e do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Essa será a segunda unidade de região - a primeira funciona em Santo André - e a primeira do Grande ABC a oferecer almoço e janta, com capacidade de servir até 1.500 almoços, 300 cafés da manhã e até 300 jantares.

Na fila, as pessoas aguardam desde as 10 horas. É o caso da auxiliar de limpeza Regina Lopes dos Santos, 45 anos, e sua filha, a universitária Renata dos Santos Florêncio, 18. "A gente estava passando por aqui e resolvemos provar" afirmou a jovem. Nenhuma das duas moradoras do Jardim Silvina conheciam o serviço. "É uma boa opção, especialmente para quem tem menos condições", completou Regina. As refeições custam R$0,50 no café e R$ 1 para almoço e janta.

Agenda - Em sua passagem por São Bernardo, Doria também vai autorizar a implantação de um AME (Ambulatório Médico de Urgências) na cidade e há a expectativa de que aprove ainda a construção de uma unidade da Farmácia de Alto Custo no Poupatempo do município.