Santo André notifica 305 donos de veículos abandonados nas ruas

A Prefeitura de Santo André intensificou o trabalho de retirada de veículos abandonados nas ruas e avenidas da cidade. De janeiro a março deste ano, o Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) fez a notificação de 305 veículos com essas características.

A situação de abandono é caracterizada por qualquer veículo estacionado em local público e com sinais aparentes de má conservação, como ferrugem, pneu murcho, sujeira, vidros quebrados, mato e a falta de placa. Outra preocupação nos dias de hojé é que estes veículos podem ser criadouros de mosquito Aedes Aegypti.

"Estamos acolhendo todas as reclamações recebidas por meio do aplicativo Colab e fazendo nossa parte enquanto agentes públicos, que é a retirada de veículos que estão irregulares e representando risco de segurança e também sanitário aos moradores", destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Donizeti Pereira.

O bairro com maior incidência de reclamações neste período, com 32 solicitações abertas pela população, foi o Jardim Utinga.

Como acontece o trabalho de remoção - A partir do recebimento da reclamação pelo DET, uma vistoria preliminar é realizada pelos agentes de trânsito no local. Nos casos de veículos com placa é afixada no automóvel uma notificação.

Somente após 10 dias da data da notificação, caso nenhuma providência seja tomada por parte do proprietário ou responsável do veículo, o automóvel é considerado abandonado e poderá ser guinchado.

Nos casos de veículos sem placa estes são considerados sucatas e podem ser removidos sem aviso ou notificação. A remoção poderá ser realizada em até dez dias. Caso o veículo seja guinchado e posteriormente seu dono tenha interesse de retirá-lo do pátio, o proprietário deverá pagar as pendências financeiras (multas, licenciamento, IPVA) junto ao Detran e retirar um ofício de liberação.

A recolha de veículos em estado de abandono é fundamentada por decreto municipal que dispõe sobre o recolhimento de veículos e carcaças abandonados nos logradouros do município. Qualquer cidadão pode denunciar casos de abandono pelo aplicativo Colab, disponível para Android e iOS.