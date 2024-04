Ribeirão Pires vai integrar sistema Muralha Paulista

As ações de combate e prevenção à criminalidade em Ribeirão Pires serão reforçadas por meio de parceria entre Prefeitura e governo de São Paulo. O município passará a integrar o sistema Muralha Paulista, evolução do Detecta. As funcionalidades no programa foram apresentadas ontem ao prefeito Guto Volpi (PL), em agenda com o major da Polícia Militar do Estado, Eduardo Fernandes Gonçalves.

Durante o encontro, as novas ferramentas do Muralha Digital foram colocadas à disposição das equipes da GCM (Guarda Civil Municipal). Os GCMs farão, no início de maio, curso preparatório para o uso do novo sistema. “Este é mais um avanço para Ribeirão Pires em termos de inovação e uso da tecnologia a serviço da segurança. O trabalho ganha mais força sendo feito de forma integrada com as forças policiais e a inteligência do Estado”, destacou o prefeito Guto Volpi.

De acordo com major Fernandes, o Muralha Paulista fortalecerá a parceria entre Ribeirão Pires e o Estado. “O programa tem como foco principal o controle da mobilidade criminal, fazendo uso da tecnologia. Ele vem como evolução do antigo Detecta, com integração com o Córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Muralha Paulista faz uso de tecnologia, de câmeras de vias públicas, de radares de fiscalização de trânsito. Usa inteligência para levar informação aos agentes de segurança que fazem a atuação na ponta”, afirmou.

AÇÕES

Desde 2021, a Prefeitura iniciou trabalho para a modernização do sistema de segurança. De lá para cá, o número de câmeras de videomonitoramento subiu de 36 para 100 equipamentos.

Nove totens inteligentes de videomonitoramento foram instalados pela Prefeitura em pontos específicos de Ribeirão Pires para ampliar o alcance da captação de imagens que são monitoradas pela GCM da Estância, dentro do programa municipal Escudo Digital. Somente com os totens a cidade ganhou 36 novas câmeras de segurança.

Como reforço a este trabalho, a Prefeitura inaugurou base da GCM no Centro Alto da cidade, integrada ao CEM (Centro de Especialidades Médicas). A base servirá de ponto de apoio para a guarda na atuação daquela região do município.

A Secretaria de Segurança Urbana do município também está apostando na qualificação e na humanização da GCM. Neste ano, a guarda participou de EQP (Estágio de Qualificação Profissional) no qual os agentes passam por formações. Além disso, a GCM se inscreveu para participar do Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania).