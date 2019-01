Com 11 cestas de 3 de Curry, Warriors supera Mavericks na NBA

14/01/2019 | 09:47



Uma grande atuação de Stephen Curry marcou a vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks por 119 a 114, fora de casa, pela rodada de domingo da NBA. O astro fechou a partida com 48 pontos marcados, o que incluiu a conversão de 11 arremessos de três.

A 11ª cesta de longe de Curry foi, inclusive, decisiva para o triunfo, pois colocou o Warriors em vantagem de 117 a 114, a 42s7 do fim. Mas não foi o único a se destacar, tanto que Kevin Durant acrescentou 28 pontos e Klay Thompson cresceu de produção no último período, quando fez nove dos seus 16 pontos na partida para o vice-líder da Conferência Oeste com 29 triunfos em 43 partidas. Luka Doncic marcou 26 pontos para o Dallas e Harrison Barnes fez 22 para antepenúltimo colocado do Oeste, com 20 vitórias em 43 duelos.

Outra potência do Oeste, mas que tem oscilado na temporada regular, o Houston Rockets voltou a decepcionar ao perder para o Orlando Magic por 116 a 109, na Flórida. Nikola Vucevic e Aaron Gordon marcaram 22 pontos cada para o Magic, que se aproveitou do péssimo aproveitamento de James Harden nos arremessos de três.

O astro marcou 38 pontos, chegando ao 16º jogo consecutivo em que fez ao menos 30, mas acertou apenas uma de 17 tentativas de longa distância. Harden converteu 11 de 32 arremessos de quadra, acertou 15 de 16 lances livres e ainda fechou o duelo com 12 assistências e nove rebotes.

Austin Rivers marcou 25 pontos e Clint Capela somou 17 pontos e dez rebotes pelo Rockets que perdeu apenas pela quarta vez em seus últimos 17 jogos e é o sexto colocado Oeste, enquanto o Magic ocupa a nona posição no Leste.

No mais emocionante duelo da rodada de domingo da NBA, o Toronto Raptors derrotou o Washington Wizards por 140 a 138, fora de casa, em duelo definido apenas na segunda prorrogação, sendo que uma cesta de Serge Ibaka a 15 segundos do fim foi determinante para isso.

Esta foi a quinta vitória consecutiva do Raptors sobre o Wizards, ainda que o time tenha desperdiçado uma vantagem de 23 pontos antes de assegurar o seu triunfo. Kawhi Leonard liderou o Toronto com 41 pontos e 11 rebotes, e Pascal Siakim teve 24 pontos e 19 rebotes para o líder da Conferência Leste com 33 vitórias em 45 jogos.

Bradley Beal teve seu segundo "triple-double" da temporada pelo Washington, terminando com 43 pontos, 15 rebotes e dez assistências. Otto Porter fez 27 pontos, e Trevor Ariza esteve próximo de conseguir dois dígitos em três fundamentos, com 23 pontos, dez assistências e nove rebotes para o 11º colocado do Leste.

Também líder da sua conferencia, a Oeste, o Denver Nuggets triunfou no domingo, em casa, ao bater o Portland Trail Blazers por 116 a 113, em casa. Nikola Jokic marcou 40 pontos, ficando a um do seu recorde pessoal, e ainda acrescentou dez rebotes e oito assistências. E Jamal Murray adicionou 24 pontos.

O Denver, assim, se recuperou da derrota para o Phoenix Suns na noite de sábado e assegurou a 12ª vitória seguida como mandante, chegando aos 29 triunfos em 42 jogos na temporada. Damian Lillard liderou o Portland com 26 pontos e CJ McCollum acrescentou 18 para o quarto colocado do Oeste.

Vice-líder do Leste, o Milwaukee Bucks derrotou o Atlanta Hawks por 133 a 114, fora de casa. Giannis Antetokounmpo marcou 33 pontos, Eric Bledsoe acrescentou 24 pontos e dez assistências, e o Milwaukee ganhou no retorno do técnico Mike Budenholzer para Atlanta.

Khris Middleton terminou com 17 pontos e 11 rebotes para ajudar o Bucks a melhorar o seu retrospecto, agora com 30 vitórias e 12 derrotas. Além disso, é o único time da liga que ainda não perdeu jogos consecutivos.

Budenholzer fez sua primeira aparição na State Farm Arena desde que deixou o Hawks depois da última temporada. Trae Young liderou o Atlanta, o 12º colocado do Leste, com 26 pontos.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Cleveland Cavaliers encerrou uma série de 12 derrotas ao bater o Los Angeles Lakers por 101 a 95, fora de casa. Já o Philadelphia 76ers superou o New York Knicks por 108 a 105, como visitante, com 20 pontos, 22 rebotes e nove assistências de Ben Simmons.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Detroit Pistons

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans