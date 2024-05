Em Goiás, Tigre joga para manter a invencibilidade

Embalado e na vice-liderança do Brasileiro da Série C, o São Bernardo FC viaja até Goiás e encara o Aparecidense pela quarta rodada do campeonato nacional, nesta segunda-feira (13). O jogo tem início marcado para às 20h, no Estádio Annibal Batista de Toledo.

Até o momento, o Tigre segue invicto na terceira divisão. São três jogos, com um empate na estreia e duas vitórias seguidas. Na última rodada, o clube do Grande ABC goleou o Ferroviário-CE por 5 a 0.

O Aparecidense chega para a partida em um momento irregular. Atualmente, o clube ocupa o meio da tabela, com um empate, uma derrota e uma vitória.

Por meio das redes sociais do clube, o meio-campista Silvinho comentou que o elenco do Tigre está preparado para jogar longe de casa. “Todos sabem que o estilo do nosso time é de propor o jogo, e não mudaremos isso mesmo jogando fora, vamos atrás da vitória e dos três pontos. Estamos todos focados em um só objetivo”, disse, O meia, que chegou à equipe no ano passado, foi o autor de três assistências na goleada aplicada na última rodada.

Outro destaque e esperança do Tigre é o atacante Luiz Filipe, que aproveitou a oportunidade na partida contra o Ferroviário-CE e balançou as redes três vezes no jogo.

No último duelo entre as equipes, em 2023, o São Bernardo levou a melhor e venceu o Aparecidense por 2 a 1 mesmo jogando fora de casa. Na ocasião, os gols foram anotados por Léo Jabá e Bruno Santos. Hoje, ambos já não fazem parte do elenco do Tigre.

DESFALQUES

Apesar da boa fase, a equipe do Grande ABC enfrenta problemas no departamento médico. Há expectativa de que o zagueiro Alan Santos, lesionado ainda na estreia da Série C, no empate contra o Náutico, esteja à disposição do técnico Ricardo Catalá para o compromisso de hoje. Se o defensor entrar em campo, Augusto deve perder a vaga entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

APARECIDENSE-GO

Pedro Henrique; Genilson, Vanderley, Maurício Barbosa e Emanuel; Guilherme Nunes, Du Fernandes e Robert; Dudu, Ezequiel e Cauari.

Técnico: Lúcio Flávio.

SÃO BERNARDO FC

Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Forster e Augusto (Alan Santos); Davi Gabriel, Romisson e Lucas Lima; Kayke, Luiz Filipe e Silvinho.

Técnico: Ricardo Catalá.

Juiz: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

Local: Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, em Goiás, hoje às 20h.