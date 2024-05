Mineirinho prevê skate da região disputando em Paris

Santo André é berço de grandes skatistas, como Sandro Dias, o Mineirinho, que já se sagrou hexacampeão mundial de skate street. Atualmente, a cidade vive a expectativa de ser representada na Olimpíada de Paris por dois nomes da modalidade: Giovanni Vianna, no street, e Raicca Ventura, no park.

Serão 22 participantes em cada modalidade nos Jogos Olímpicos, a partir de 26 de julho, e cada país pode levar no máximo três atletas. Aos 23 anos, Giovanni Vianna tenta sua segunda participação olímpica, e ocupa a 17ª melhor posição do ranking mundial, realizado pela World Skate (federação mundial de skateborad e patins), e, entre os brasileiros, está atrás somente de Kelvin Hoefler, medalhista em Tóquio-2020.

Para Mineirinho, as chances de classificação de Giovanni são altas. “Ele tem um potencial muito grande, está sempre subindo aos pódios. A disputa na categoria dele está bem acirrada, mas acredito que ele tem condições de ser mais um andreense nos representando nas Olimpíadas”, diz. O atleta é o atual campeão da SLS (Street League Skateboarding), principal competição de skate street do mundo.

Já pelo skate park, a andreense Raicca Ventura tenta sua primeira participação olímpica aos 17 anos, e ocupa a 7ª colocação mundial, sendo a brasileira mais bem colocada na tabela da World Skate.

A jovem é a atual campeã brasileira na categoria park, e conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan- americanos de Santiago em 2023. “É a melhor que temos. Raicca com certeza estará em Paris, só não a veremos lá se acontecer uma zebra muito grande”, comenta Sandro Dias sobre a skatista prodígio.

Restam duas etapas da World Skate para a confirmação dos atletas que estarão em Paris em julho, tanto no street quanto no park. A primeira das disputas é a OQS Shanghai, na China, que tem início amanhã e vai até o dia 19 . A lista de participantes se fecha na fase final disputada na Hungria, entre os dias 18 e 23 de junho, na OQS Budapest.

Confiante, Mineirinho diz que o Brasil chega com um bom desempenho para Paris-2024. “Temos um nível igual ou superior aos melhores países. Chegamos com bons skatistas em todas as categorias. Todos os que chegarem às Olimpíadas têm chances de trazer uma medalha para nós. Estamos muito bem representados.”

SKATE NA REGIÃO

Nascido e criado em Santo André, antes de ter uma carreira consolidada internacionalmente e ser um dos maiores nomes do skateboard no mundo, Sandro Dias deu os primeiros passos nas pistas ainda na cidade. De acordo com ele, o cenário atual do skate no Grande ABC se encontra muito melhor do que quando deu início às suas práticas. “Quando saí do Brasil, havia pouco investimento nessa questão, mas continuei acompanhando a cena local. Hoje, se veem várias pistas boas espalhadas pelo Grande ABC, e é o que dá suporte e incentiva a população para manter a prática viva.”

O hexacampeão mundial na categoria street também é fundador do Instituto Sandro Dias, projeto que fornece equipamentos, skates e aulas gratuitas no Skate Park Ana Maria para crianças de baixa renda em Santo André. O projeto foi inaugurado em 25 de abril, no Jardim Santo Alberto.

De acordo com o skatista, ainda há espaço para melhorias na região. “O maior incentivo é continuar construindo pistas da maneira correta. Sempre com pessoas especializadas no assunto, pois quando há pistas boas, há pessoas praticando e gente iniciando a caminhada no esporte”, finaliza o campeão.