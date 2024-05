Jokic lidera Nuggets em vitória sobre os Timberwolves; Pacers empatam série com os Knicks

Equilíbrio. Assim pode ser definida a rodada recente de playoffs da NBA. Mesmo jogando fora de casa, o Denver Nuggets derrotou o Minnesota Timberwolves por 115 a 107, pelo quarto jogo, e igualou a série em 2 a 2. O Indiana Pacers seguiu o mesmo roteiro e triunfou sobre o New York Knicks: 121 a 89, no quarto encontro das duas equipes nesta fase decisiva da competição.

Mesmo atuando fora de casa, os Nuggets conseguiram fazer frente ao rival e a partida foi marcada por um duelo particular entre Nikola Jokic e Anthony Edwards . O pivô sérvio liderou a sua equipe em busca da vitória, principalmente após o início hesitante da franquia de Denver.

No último quarto, quando o confronto entrou em sua fase decisiva, ele chamou a responsabilidade e anotou 16 de seus 35 pontos. Aaron Gordon, segundo maior pontuador da equipe (27), também impulsionou o seu time à vitória. E o seu desempenho não se limitou apenas aos arremessos. Ele também foi um marcador implacável. Sua dedicação arrancou elogios do treinador Mike Malone.

"O arremesso, a jogada, a presença física, a defesa. O que você ama em Aaron Gordon desde o primeiro dia em que ele vestiu o uniforme do Nuggets, é a entrega pelo time. O Nuggets sempre está em primeiro lugar. Ele é verdadeiramente altruísta", disse o técnico.

Pelo lado do Timberwolves, o destaque absoluto ficou por conta de Anthony Edwards. Com uma atuação espetacular, o astro deixou a quadra como cestinha do duelo ao anotar 44 pontos. Esta foi a sua maior pontuação em um confronto de playoffs. Além disso, ele ainda serviu os companheiros com cinco assistências e pegou cinco rebotes.

Apesar do resultado negativo, o destaque do Minnesota encarou o resultado com naturalidade. "Esta é uma série muito equilibrada. Vencemos dois jogos, mas não achávamos que seria fácil", afirmou.

As duas franquias voltam a se encontrar nesta terça-feira para o confronto de número cinco da série de playoffs. O duelo, desta vez, vai ser realizado na Ball Arena, casa do Denver Nuggets.

Na outra partida da rodada, o Indiana Pacers passou com facilidade pelo New York Knicks: 121 a 89. Contando com o fator casa, os Pacers abriram logo 20 pontos de frente no primeiro quarto. Com destaque para Tyrese Haliburton e Obi Topin, a equipe deixou uma boa impressão pela força ofensiva e fechou a primeira etapa da partida vencendo por quarto por 69 a 41.

Concentrando o jogo no garrafão, o time de Indiana obrigou o adversário a forçar os arremessos de longa distância. Diante do baixo aproveitamento dos Knicks, a vitória foi administrada com tranquilidade até o apito final.

Satisfeito pelo empate em 2 a 2 na série, Haliburton disse que a equipe vai confiante para o quinto duelo, marcado para esta terça-feira, no Madison Square Garden. "Tudo o que fizemos foi realizar o nosso trabalho. Atuamos bem e compreendemos a magnitude do próximo duelo. Vamos estar preparados para esse confronto", afirmou.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Indiana Pacers 121 x 89 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 107 x 115 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta segunda:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder