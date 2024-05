Campo e praça de esportes do Jardim Sto.Antônio entram em fase final de obras

As estruturas da praça de esportes e do modernizado campo do CA Alvi-Negro entraram em fase final de obras no Jardim Santo Antônio, em Santo André. A estimativa de investimento é de R$ 1.974.500. O campo a partir de agora terá gramado sintético, iluminação LED, arquibancada (que também tem função de contenção da rua lateral), alambrado, drenagem e bancos de reserva. Logo ao lado do espaço de jogo, a comunidade ainda poderá utilizar uma estrutura desenvolvida para toda a família, a qual conta com pista de caminhada, quadra poliesportiva, quadra de areia, academia ao ar livre, espaços de convivência, paisagismo arborizado e outras benfeitorias.

O prefeito Paulo Serra, acompanhado dos secretários de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti, e de Ações Governamentais, Gilvan Junior, além de outras autoridades e integrantes do Alvi-Negro, esteve no local e acompanhou de perto a evolução das vistosas intervenções.

“Entregaremos em breve uma estrutura completa, além do campo, e a comunidade já comemora mais uma praça de esportes na cidade e mais uma obra que a gente tira do papel”, enalteceu o prefeito Paulo Serra. Este é o 16º campo com praça de esportes modernizado pela Prefeitura de Santo André desde 2017. Antes passaram pelo mesmo procedimento os campos do Jardim Irene, Parque João Ramalho, Sacadura Cabral, Vasquinho/Portuguesinha, Jardim Stella, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Colorado, Aclimação, Ana Maria, Pintassilva, Guaraciaba, GEJU (Jardim Utinga), Vila Sá e IV Centenário – além do Estádio Bruno Daniel.

CA Alvi-Negro – Atual bicampeão do campeonato de futebol amador de Santo André, dono de três títulos no total e com vaga garantida na final que será disputada dia 19 de maio, no Estádio Bruno Daniel (contra o octacampeão EC Guaraciaba), o CA Alvi-Negro conta com o apoio incondicional da Torcida Barroca e aguarda a finalização dos procedimentos para voltar a jogar e desenvolver projetos sociais no espaço.