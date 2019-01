11/01/2019 | 18:41



A CCR ViaSul assinou nesta sexta-feira, 11, contrato de concessão com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para exploração de diversas rodovias localizadas no Rio Grande do Sul. A concessão terá um prazo de 30 anos.

Estão inclusos nesta concessão trechos de rodovias federais entre a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina até Porto Alegre.