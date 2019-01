Dupla são-bernardense joga para selar classificação

Dérek Bittencourt



Dia decisivo para a dupla são-bernardense no Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Bernardo FC e EC São Bernardo entram em campo no Estádio do Baetão empatados com quatro pontos cada, em vantagem pela classificação para a segunda fase. Vitórias ou empates são suficientes para ambos. O primeiro a jogar é o Tigre, às 13h45, contra o CSA-AL, terceiro colocado da chave, com três pontos. Depois, às 16h, é a vez de o Cachorrão medir forças com o já eliminado ABC-RN.

Depois do empate no dérbi batateiro, quando viu o adversário se portar melhor, o São Bernardo FC tem como meta retomar o que deu certo nos 3 a 1 sobre o ABC. “A gente vai tentar voltar com mais intensidade e buscar a vitória para classificar com tranquilidade”, disse o técnico Cleber Ferreira.

Pelos critérios de desempate (saldo de gols), o EC São Bernardo é o líder e entrará em campo sabendo do resultado do outro jogo. Portanto, poderá necessitar apenas da igualdade – caso Tigre e CSA empatem. E não é porque o adversário está eliminado que o técnico Galego acredita em facilidade hoje. “Jogo complicado. Temos que ter o mesmo respeito das últimas partidas, o mesmo foco e concentração. Não queremos ser pegos de surpresa. Temos de estar atentos, porque é jogo que o adversário vai querer ver outras coisas, jogadores que vão ter oportunidades. São vários os fatores que podem motivar eles.”

RODADA

Já classificados, Corinthians e Ituano ficaram no 2 a 2, ontem à noite – o jogo ficou marcado pela fratura na tíbia direita do meia Fessin, do Timão, que deixou o campo de ambulância após ser acertado pelo goleiro. Hoje, às 19h, os também garantidos São Paulo e Ferroviária medem forças em Araraquara. Já às 21h30, o Palmeiras, que já assegurou passagem, visita o Capivariano.

Por ora, são 27 os times com vagas na segunda fase: Portuguesa, Corinthians, Inter, Goiás, Ituano, Nacional-SP, São José-RS, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax-SP, Fluminense, Red Bull, Porto-PE, Atântico-BA, Botafogo-RJ, Cruzeiro, Marília e Cuiabá.