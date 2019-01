Com Vinícius Junior como titular, Real Madrid perde para Real Sociedad em casa

06/01/2019 | 17:58



No primeiro jogo de Vinícius Junior como titular no Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu para a Real Sociedad, por 2 a 0, em pleno estádio Santiago Bernabéu, neste domingo, pela 18ª rodada.

Com a derrota, a sexta na competição, o Real permanece na quinta colocação, com 30 pontos, sete a trás do líder Barcelona, que ainda joga neste domingo, ficando distante da briga pelo título. A Real Sociedad soma 22 pontos, na 11ª colocação.

Logo no início do jogo, Casemiro cometeu pênalti em Mikel Merino. Willian José demonstrou tranquilidade para bater no meio do gol e abrir o placar, aos três minutos do primeiro tempo. Apesar de não estar muito inspirado, o Real procurou o empate e logo aos nove minutos Benzema perdeu grande chance, ao finalizar para fora diante do goleiro.

Aos cinco da etapa final foi a vez de Vinícius Junior, que teve boa atuação, ameaçar. O brasileiro, que ganhou uma chance em função das ausências por lesão de Bale e Asensio, pegou a bola na ponta esquerda, tabelou com Benzema, cruzou a área adversária com a bola dominada e bateu colocado, mas a finalização saiu por muito pouco.

A situação do Real piorou quando Lucas Vásquez foi expulso, aos 15 minutos, após cometer falta por trás. O jogador ficou revoltado, reclamou muito com o árbitro e ao deixar o gramado rasgou parte da camiseta, em ato de frustração.

Aos 37 minutos, Willian José surgiu mais uma para ser decisivo. O ex-jogador do São Paulo deu ótima assistência para o segundo gol da Real Sociedad, em bonita cabeçada de Pardo.

Em momento ruim, pois havia empatado com o Villarreal em seu primeiro jogo no ano, o Real Madrid agora volta suas atenções para a Copa do Rei, pois na quarta-feira vai receber o Leganés para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Na quinta, a Real Sociedad visitará o Betis pela mesma competição.