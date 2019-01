Onyx Lorenzoni diz que presidente se equivocou ao anunciar aumento do IOF

Do dgabc.com.br



04/01/2019



Em entrevista no Palácio do Planalto na tarde desta sexta-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se equivocou ao anunciar o aumento do IOF (Imposto sobre Operação Financeira).

Mais cedo, Bolsonaro havia dito que elevaria o tributo para compensar a perda de arrecadação com a concessão de incentivos às regiões Norte e Nordeste, prorrogada até 2023, aprovada pelo Congresso no fim do ano passado. “Ele se equivocou”, disse Lorenzoni.

Antes mesmo da entrevista, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, já tinha dito que não haveria aumento. Além disso, ele também desmentiu a informação de que haveria redução do Imposto de Renda. Sobre isso, Lorenzoni afirmou que é uma tese que está sendo estudada, mas ressaltou que esse não é o momento de reduzir a arrecadação.