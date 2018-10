Em S.Bernardo, Doria defende combate a fraudes em postos de gasolina no Estado

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



27/10/2018 | 00:07



Candidato do PSDB ao governo do Estado, João Doria esteve na noite desta sexta-feira (26) em restaurante na região, em jantar promovido pelo Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo). Durante a atividade, citou que vai, se eleito, combater fraudes em postos de gasolina em todo o Estado. “Fiz na Capital e vou fazer como governador, fiscalizando e combatendo (as fraudes)”, destacou.

Doria foi recepcionado pelo presidente do Regran, Wanger de Souza, pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), pela deputada estadual eleita Carla Morando (PSDB) e pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD). No discurso, também pediu que militantes continuem trabalhando por sua vitória “porque não há eleição ganha por antecipação”.

“É dia muito importante (domingo). Não há eleição ganha por antecipação. Orlando sabe disso. Mobilização total. Usem suas redes, postem e coloquem, vamos defender São Paulo e votar 45, João Doria para governador e defender o Brasil, votar Jair Bolsonaro (PSL) para presidente”, comentou.

Morando declarou que Doria, ao longo da campanha de trajetória, mostrou conhecimento de planos para o setor produtivo. “Não há dúvidas que o João Doria é o melhor para o Estado”, afirmou Morando, que foi afagado por Doria. “Faz diferença ter grande prefeito como Orlando Morando. Ele faz. Ele ama a cidade. É dupla sem parar. Marcelo e Orlandinho não param nunca.”