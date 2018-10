Bruno Soares e Jamie Murray estreiam com vitória fácil nas duplas em Tóquio

01/10/2018 | 10:28



Sem maiores dificuldades, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray confirmaram favoritismo nesta segunda-feira na estreia no torneio de duplas do ATP 500 de Tóquio. A parceria superou o indiano Divij Sharan e o neozelandês Artem Sitak por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e se garantiu nas quartas de final no Japão.

Cabeças de chave número 2 da competição realizada em quadras duras, Soares e Murray liquidaram a partida em 1h08min e assim se credenciaram para enfrentar na próxima fase os ganhadores do duelo entre a dupla japonesa formada Yoshihito Nishioka e Kaito Uesugi e o time do britânico Joe Salisbury com Yasutaka Uchiyama, outro tenista da casa.

No duelo desta segunda, o brasileiro e o escocês foram dominantes no primeiro set, no qual confirmaram todos os seus saques sem oferecer chances de quebra e converteram um de três break points para aplicar a vantagem inicial de 6/3.

Na segunda parcial, Soares e Murray foram superados por uma vez com o saque na mão, mas aproveitaram duas de seis oportunidades de ganhar games no serviço dos adversários para fazer 7/5 e fechar o confronto.

SIMPLES - Sete partidas da chave de simples do Torneio de Tóquio também foram realizadas nesta segunda-feira. Em uma delas, o ídolo local Kei Nishikori, atual 12º colocado da ATP, derrotou com facilidade o seu compatriota Yuichi Sugita por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Terceiro na lista de maiores favoritos da competição, Nishikori assim avançou às oitavas de final e terá como próximo adversário o francês Benoit Paire, que em outro duelo do dia venceu o chileno Nicolas Jarry por 6/4 e 7/6 (7/1).

Já o argentino Diego Schwartzman não conseguiu justificar a condição de quarto cabeça de chave ao ser derrotado na estreia pelo russo Daniil Medvedev, que veio do qualifying, por duplo 6/4. E o rival seguinte do tenista da Rússia será outro jogador que precisou disputar o torneio qualificatório: o eslovaco Martin Klizan, que passou pelo norte-americano Steve Johnson com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Sexto pré-classificado, Milos Raonic confirmou favoritismo na primeira rodada ao superar o francês Adrian Mannarino por 6/3 e 6/4. O próximo adversário do tenista canadense será o surpreendente japonês Yosuke Watanuki, atual 243º do ranking mundial, que veio do qualifying e abriu campanha na chave principal eliminando o holandês Robin Haase, 44º da ATP, com uma vitória por 2 sets a 1, com 6/7 (7/9), 6/4 e 6/1.

Outro jogador do Canadá que estreou com vitória nesta segunda na capital japonesa foi Denis Shapovalov, que eliminou o sul-coreano Hyeon Chung, sétimo cabeça de chave, também por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/2. Assim, se credenciou para pegar na próxima fase o ganhador do duelo entre o suíço Stan Wawrinka e o norte-americano

Taylor Fritz.