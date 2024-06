Timão pega Botafogo na volta do Brasileiro

Após bater o Racing-URU por 3 a 0 e confirmar a classificação às oitavas-de-final da Sul-Americana, o Corinthians volta o foco para o Brasileiro, após quase um mês de paralisação, e recebe o Botafogo-RJ, às 21h deste sábado (1º), na Neo Química Arena.

Embalado por três vitórias seguidas, o Corinthians quer levar a boa fase para o Brasileirão. O Alvinegro busca a recuperação no torneio e espera se manter fora de perigo, já que ocupa a 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z-4.

O objetivo do Timão mostra-se nada tranquilo, já que os cariocas ocupam a quarta posição e chegam para a partida com cinco jogos de invencibilidade.

O confronto de sábado pode marcar um embate entre família. Pela primeira vez em solo brasileiro, os gêmeos Ángel Romero, atacante do Corinthians, e Óscar Romero, meia do Botafogo, vão estar frente a frente como adversários.

O elenco do Timão tem a baixa do lateral-direito e capitão Fagner, que lesionou a coxa direita no último compromisso e já deu início ao processo de recuperação. O técnico António Oliveira deve escolher Matheuzinho, substituto natural de Fagner, para a oportunidade.

No último encontro entre os clubes, no Brasileiro do ano passado, o Timão levou a melhor com uma vitória por 1 a 0.