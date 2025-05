Com gol de Galeno e assistências de Firmino, Al Ahli é campeão da Liga dos Campeões da Ásia

Diante de 60 mil torcedores no estádio King Abdullah, em Jeddah, o Al Ahli conquistou neste sábado pela primeira vez o título da Liga dos Campeões da Ásia ao vencer o Kawasaki Frontale, do Japão, por 2 a 0. Os gols do time da Arábia Saudita foram marcados pelo brasileiro Galeno e por Kessié, após assistências de Roberto Firmino.

O ex-atacante do Liverpool e da seleção brasileira terminou como o melhor jogador da competição, com 13 participações em gols em 12 partidas do Al Ahli. Firmino também é o capitão da equipe, que terminou o torneio sem derrotas (12 vitórias em 13 jogos) e com 34 gols marcados e 10 sofridos.

Derrotado em duas finais da Liga dos Campeões da Ásia anteriores, o Al Ahli abriu o placar contra o Kawasaki Frontale aos 35 minutos do primeiro tempo. Após pressionar a defesa do time japonês, o Al Ahli roubou a bola. Galeno tabelou com Firmino e, de fora da área, acertou o ângulo esquerdo do goleiro japonês. Golaço. Galeno foi contratado do Porto em janeiro por cerca de US$ 55 milhões.

Aos 42 minutos, Firmino avançou pela direita em direção à linha de fundo e cruzou pelo alto para Kessié. O ex-meia do Milan e do Barcelona marcou o segundo gol do time da Arábia Saudita de cabeça. O Kawasaki Frontale, que eliminou o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nas semifinais, até tentou pressionar, mas teve dificuldades para criar chances claras. Além de Firmino e Kessié, o Al Ahli conta com outras estrelas mundiais como o meia Mahrez, ex-Manchester City, e o goleiro Mendy, ex-Chelsea.

"Estamos muito orgulhosos. Assim que soubemos que as finais seriam em Jeddah, nosso objetivo era ser campeão diante da nossa torcida", disse Mendy. "Desde que cheguei aqui, há 18 meses, ela nos apoia muito. Como eu disse quando assinei contrato, era para fazer história e ganhar troféus nome ."

O Al-Ahli é o terceiro clube saudita a vencer a Liga dos Campeões da Ásia, depois do rival de Jeddah, Al-Ittihad, e do Al-Hilal, de Riad.