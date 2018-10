Caroline Garcia cai quatro posições no Top 10 da WTA e Kvitova assume 4º lugar

01/10/2018 | 13:09



A queda da francesa Caroline Garcia da quarta para a oitava posição foi a alteração mais relevante desta semana no ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira pela entidade que controla o tênis profissional feminino. A maior favorecida com essa queda foi a checa Petra Kvitova, que assumiu a quarta colocação, com 4.635 pontos.

Garcia despencou na classificação após ser eliminada na primeira rodada do Torneio de Wuhan, na China, no qual defendia o título conquistado no ano passado. A francesa perdeu para a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4).

Nesta semana, Garcia defende também os pontos que somou no ano passado pelo título do Torneio de Pequim, onde ficou com o título ao bater na decisão a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo. Em caso de nova derrota precoce no importante evento chinês, a sua posição no ranking pode cair bastante.

A japonesa Naomi Osaka, surpreendente campeã do US Open, último Grand Slam do ano, surge na sexta posição, com 4.390 pontos, ao subir dois postos nesta segunda-feira. Ela agora está logo atrás da ucraniana Elina Svitolina, que galgou uma posição e agora figura como quinta tenista do Top 10.

Ex-líder do ranking, a norte-americana Serena Williams caiu mais um lugar e é apenas a 17ª na classificação, com 2.976 pontos. A bielo-russa Aryna Sabalenka, por sua vez, saltou da 20ª para 16ª posição, com 3.110 pontos, e protagonizou junto com Osaka a maior evolução do Top 20 do ranking.

Já a brasileira Bia Haddad, a número 1 do País, continua com 305 pontos, mas caiu nove posições nesta segunda-feira. Desceu do 187º lugar para o 196º.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 8.061 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 5.610

3.º - Angelique Kerber (ALE), 5.345

4.º - Petra Kvitova (RCH), 4.635

5.º - Elina Svitolina (UCR), 4.555

6.º - Naomi Osaka (JAP), 4.390

7.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.345

8.º - Caroline Garcia (FRA), 3.925

9.º - Sloane Stephens (EUA), 3.912

10.º - Julia Görges (ALE), 3.730

11.º - Kiki Bertens (HOL), 3.630

12.º - Daria Kasatkina (RUS), 3.355

13.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.188

14.º - Elise Mertens (BEL), 3.170

15.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 3.115

16.º - Aryna Sabalenka (BIE), 3.110

17.º - Serena Williams (EUA), 2.976

18.º - Madison Keys (EUA), 2.751

19.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.615

20.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.600

196.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 305