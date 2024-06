Garotas de Mauá alimentam sonho de futebol profissional

As garotas do Grande ABC que se interessam pela prática de esportes podem contar com a iniciativa do PAF (Programa Atleta do Futuro) do Sesi Mauá, que consiste em aulas gratuitas de futebol exclusivamente para meninas, divididas por faixa etária, entre 6 anos e 17 anos.

Além das aulas de iniciação, o projeto tem grupos de treinamento de alto rendimento. As garotas que se destacam nos trabalhos são selecionadas para o treinamento esportivo, que tem o objetivo de aperfeiçoar as capacidades. No programa elas participam de torneios competitivos, alimentando o sonho de um dia se tornarem atletas profissionais.

“O futebol feminino ainda está engatinhando no Brasil, e projetos focados nas garotas, que respeitam a individualidade de cada uma e as tratam de maneira igual, ajudam muito na evolução e também retira preconceitos em relação à modalidade feminina”, explica a treinadora Flávia Massagardi. É ela quem seleciona, entre as mais de 150 alunas, as que se destacam para integrar os grupos de treinamento.

De acordo com a técnica, hoje, ainda existem dificuldades de se encontrar escolinhas de futebol ou projetos que promovem o futebol feminino de forma exclusiva, o que faz com que a maior parte das meninas tenha de realizar aulas juntamente com garotos. Foi o que aconteceu com Ana Júlia Souza, filha de Amanda Souza, que participa da categoria sub-12 do PAF desde 2023. Segundo a mãe, a decisão de começar a praticar futebol partiu da filha, ainda aos 6 anos. “Os garotos sempre foram receptivos com ela, mas não pensamos duas vezes sobre a inscrever quando vimos oportunidade de treinos só para garotas. É algo diferente, transforma a potência que elas têm, não tem preço.” Ela ainda brinca dizendo que sente vontade de filmar todas as atividades das quais Ana Júlia participa.

Para o futuro do PAF, em 2025, as atletas que se destacarem nos treinamentos esportivos irão jogar nas categorias de base da Federação Paulista de Futebol.

Atualmente, o Programa Atleta do Futuro tem inscrições abertas, porém as vagas são limitadas. Para responsáveis e possíveis alunas interessadas, o cadastro pode ser realizado diretamente no Centro de Atividades do Sesi de Mauá, localizado na Avenida Castelo Branco, 237.

COPA DO MUNDO

No início do mês, a Fifa fez o anúncio de que o Brasil será a sede da próxima Copa do Mundo de futebol feminino, em 2027. “A tendência é que o número de praticantes aumente depois do anúncio e com a proximidade da competição. Também foi algo que motivou as alunas, que sempre comentam sobre o assunto nas aulas”, afirmou a treinadora Flávia Massagardi. Ainda de acordo com ela, o evento vai ser importante para o desenvolvimento da categoria no País.

A exemplo de muitas alunas do PAF, Adriele Pereira sonha em um dia se tornar uma jogadora profissional, e conta que se imagina participando de uma Copa do Mundo. “Fiquei feliz com a notícia, assim como as minhas amigas dos treinos. Acho que é algo muito positivo. Vai ajudar bastante no desenvolvimento da nossa categoria.” Além disso, a jovem, que participa dos torneios do Sesi, diz que competir é como realizar um sonho.