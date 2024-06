Azarão, Borussia Dortmund mede forças com Real pelo topo da Europa

Real Madrid, de Vinícius Júnior e Rodrygo, e Borussia Dortmund, de Reus, disputam neste sábado (1º) o título da Liga dos Campeões, o maior torneio europeu de futebol, às 16h, no Estádio do Wembley, em Londres, na Inglaterra. O duelo será transmitido por SBT, TNT e Max.

Campeões da Champions em 14 oportunidades, os espanhóis são os maiores vencedores do torneio continental, e têm o objetivo de aumentar ainda mais a vantagem contra o segundo maior ganhador, o Milan, que tem sete títulos.

O Borussia está em busca da segunda conquista europeia. Campeões em 1997, os alemãesa chegaram pela última vez em à decisão em 2013, quando acabaram derrotados pelo rival Bayern de Munique.

Campeão espanhol nesta temporada (2023-3024), o Real Madrid tentará fazer a dobradinha. A caminhada dos merengues até a final começou por uma fase de grupos tranquila, somando seis vitórias em seis jogos. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o RB Leipzig por um placar agregado de 2 a 1, enquanto nas quartas, contra o Manchester City, o embate foi mais complicado e decidido apenas nos pênaltis. O confronto que levou os espanhóis para a final foi contra o Bayern, que terminou por 4 a 3 no agregado.

Já o Borussia passou em primeiro lugar no grupo mais difícil da competição, contra PSG, Newcastle e Milan. No mata-mata, os alemães bateram os holandeses do PSV, os espanhóis do Atlético de Madrid e reencontraram o PSG nas semifinais, que foi batido em um placar agregado de 2 a 0.

PROTAGONISTAS

A partida de sábado conta com um personagem principal em cada lado: Vini Jr pelo Real Madrid, e Marco Reus no Borussia.

Cotado como um dos melhores jogadores do mundo em 2024, o brasileiro pode, com uma vitória dos merengues, ganhar vantagem na corrida pelo trófeu da Bola de Ouro, que premia o melhor jogador do planeta na atual temporada.

Já pelo lado alemão um título da Liga dos Campeões fecharia com chave de ouro a passagem do ídolo Marco Reus pelo Borussia. No clube desde 2012, o meia de 34 anos é ídolo da torcida e anunciou que a final deste sábado será seu último compromisso com a camisa amarela e preta.