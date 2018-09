Drake pede desculpas ao cancelar shows após ficar muito doente muito rápido

24/09/2018 | 13:11



No último final de semana, Drake se viu obrigado a cancelar apresentações que faria em Miami, após ficar muito doente muito rápido, segundo ele mesmo contou por meio de seu Stories, no Instagram. Segundo informações da Billboard, ele usou a rede social para dar satisfação aos seus fãs e explicar a situação:

Eu só queria dizer que sinto muito por causa desses dois shows de Miami. Eu fiquei muito doente muito rápido e eu nunca passei por algo assim em minha vida. Ao contrário de outros cancelamentos de shows ou ajustes de data devido a problemas de produção, isso foi culpa minha e eu quero pedir desculpas, porque eu odeio decepcionar qualquer um que venha dividir esses momentos com a gente.

Sob cuidados médicos, o rapper ainda aproveitou para agradecer a ajuda que recebeu:

Obrigado aos dois médicos e enfermeiro que me ajudaram com cuidados por 24 horas. Miami merece 100% e eu prometo essa experiência quando nós voltarmos. Obrigado, Deus, por deixar eu me recuperar e vamos continuar!

As apresentações, que aconteceriam dia 21 e 22 em Miami, foram reagendadas para os dias 13 e 14 de novembro.