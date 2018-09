Casa de eventos em que mezanino desabou já foi endereço de cassino clandestino

Do Diário OnLine



A casa de eventos Bar Dançante Dom Paollo, no Centro de Santo André, já foi endereço de cassino clandestino. No último domingo (24), o local sediava concurso de talentos de crianças quando o mezanino desabou e deixou pelo menos 27 pessoas feridas.

O cassino foi fechado em 21 de julho de 2016 pela PM (Polícia Militar). No estabelecimento da Rua Gertrudes de Lima foram apreendidas 128 máquinas de caça-níquel e duas mesas de pôquer. Treze pessoas foram conduzidas ao 1° DP (Centro), sendo que oito foram identificadas como funcionários e cinco como jogadores do cassino. Todas foram autuadas por contravenção penal relacionada a jogos de azar e, posteriormente, liberadas.

Na época, as autoridades chegaram ao endereço após denúncia anônima do funcionamento ilícito do cassino, conhecido como Las Vegas. A fachada dava a impressão de que o espaço estava abandonado. O negócio ilegal tinha pouco tempo de funcionamento.

Acidente– Ontem, a estrutura da casa cedeu por volta das 17h, no momento em que os pequenos se preparavam para realizar desfile de moda. As causas do incidente ainda serão investigadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento não tinha autorização nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para promover evento deste porte. Funcionários revelaram que o mezanino foi utilizado de forma improvisada. A Defesa Civil interditou o espaço e, por volta das 10h desta segunda-feira, engenheiros do IC (Instituto de Criminalística) chegaram ao local para dar início à análise aprofundada das condições hidráulicas, elétricas e estruturais.

Todas as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André, PS (Pronto-Socorro) Central de São Bernardo e demais unidades da região.

O concurso em questão foi promovido pela empresa Talentos Brilhantes TV, em parceria com a agência Tele Arte, e reuniu cerca de 320 pessoas, dentre elas o apresentador Leão Lobo e o ator Jean Paulo Campos, conhecido pelo personagem Cirilo, da novela Carrossel. Segundo testemunhas, o evento fazia parte de um serviço oferecido pela empresa Talentos Brilhantes TV, que tem como foco o agenciamento de crianças e jovens para carreiras de modelos e atores. (Com informações de Daniel Macário e Yara Ferraz; foto: divulgação/PM)