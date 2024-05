No alto da colina, uma capela. A Praça da Bíblia. A subida da estação. As palmeiras. Aqui é o Largo da Matriz...

PARA A HISTÓRIA

Compartilho mais duas imagens feitas hoje pela manhã (9-4-2024): a primeira, a partir de uma das entradas da Praça da Bíblia, na subida da estação de trem, na Rua Prefeito Carlos José da Veiga Carlson, com as palmeiras (não sei dizer se são jerivás) e bem ao fundo a fachada da Matriz São Sebastião; já a segunda imagem traz a matriz e a antiga capela de Santa Cruz, a partir da subida da Rua Francisco Moraes Ramos, em trecho informalmente conhecido por Largo da Matriz.

NOTAS

Carlos José da Veiga Carlson, líder autonomista em Palmeira d´Oeste (SP) e em Rio Grande da Serra. Foi o primeiro prefeito de Rio Grande da Serra (1965-1969). Está sepultado no Cemitério São Sebastião.

Francisco Moraes Ramos. Pai de William Ramos, o quinto prefeito de Rio Grande da Serra. Vereador na primeira legislatura, quando Carlos Carlson, o “Zé do Cartório”, foi prefeito. RN

NOVOS CARTÕES POSTAIS. Manhã de 9 de abril de 2024. Largo da Matriz em Rio Grande da Serra. Amigo leitor, complete você a legenda destas duas lindas imagens da cidade que aniversaria

NAS ONDAS DO RÁDIO

O fim da guerra.

Os pracinhas.

E suas noivas italianas...

Texto: Milton Parron

Cristina de Lourdes Pellegrino Feres, de Ribeirão Pires, é a entrevistada desta semana em “Memória”.

Ela é graduada em história e mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Escreveu alguns livros importantes sobre a imigração italiana para o Grande ABC, sobre a escravidão e sobre a atuação dos pracinhas da FEB e pilotos da FAB em campos italianos durante a Segunda Guerra.

Lembrando que no dia 8 de maio de 1945, portanto há 79 anos, terminou a guerra e que maio é o mês das noivas. Unindo as duas efemérides, Cristina falará sobre as “Noivas da Guerra”, italianinhas que se apaixonaram pelos soldados brasileiros dos quais muitas se tornaram noivas e outras, esposas.

Quando os pracinhas retornaram ao Brasil não foi permitido o embarque de suas companheiras.

Estas são algumas histórias tão comoventes que o relato de Cristina, que está escrevendo um livro sobre o assunto, emociona até mesmo os insensíveis.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). O Grande ABC na Band. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, a partir das 10h, amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 10 de maio, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

CRISTINA FERES. Entrevista a Milton Parron

Arquivo de Memórias Musicais

Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 23h (reprise); quarta-feira, às 20h (programa inédito). Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 4 de maio de 1994 – ano 36, edição 8690.

MANCHETE – Senna morreu na pista. Médico e diretor de prova são indicados. Morte só foi anunciada no hospital para permitir a continuidade do GP.

COMÉRCIO – Anunciada a ampliação do Center Shop, o futuro Shopping Metrópole, em São Bernardo.

FUTEBOL – Ontem (3-5-1994), no Morumbi: São Paulo 5, Santo André 3. O Ramalhão chegou a estar ganhando por 3 a 0.

EM 4 DE MAIO DE...

1879 – Império estabelecia as divisas geográficas da Freguesia de São Bernardo.

1904 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: graças à Divina Providência, ficamos livres do infortúnio bando de ciganos que aqui havia se alojado.

Madri, 2. A festa nacional em comemoração da data de 2 de maio de 1808 esteve brilhantíssima.

NOTA – A data marca a rebelião popular contra a ocupação francesa na capital espanhola, antecedendo a Guerra da Independência.

1959 – Sociedade Cultural e Artística de Santo André (Scasa) declarada de utilidade pública.

1979 – Estreava na Rádio Diário do Grande ABC o programa “Um milhão de amigos”, com canções do Rei Roberto.

NOTA – A emissora, sucessora da Rádio Independência, tinha estúdio na Rua José Pelosini, no Centro de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Belterra (PA), Estância (SE), General Câmara e Glorinha (RS), Inocência (MS) e Jaboatão dos Guararapes (PE), cujo slogan é “Berço da Pátria”.

HOJE

Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão

Dia Internacional do Bombeiro

Dia do Engenheiro de Estruturas.

São Gregório de Vennuchio

4 de maio

(Armênia: 257-332). É chamado de "o Iluminador" por ter levado o povo armênio ao cristianismo. É também o apóstolo e padroeiro da Armênia.

