Peritos identificam estrutura enferrujada e solda irregular em casa de eventos andreense

24/09/2018 | 12:35



Engenheiros do IC (Instituto de Criminalística) identificaram durante perícia na manhã desta segunda-feira (24) estrutura enferrujada e solda irregular no mezanino que desabou ontem na casa de eventos Bar Dançante Dom Paollo, no Centro de Santo André.

Segundo o delegado Gustavo Henrique Palazzo Rezende, responsável pelo inquérito, ainda não é possível afirmar as causas exatas da queda. Sendo assim, nova perícia será realizada na quinta-feira a fim de verificar a parte estrutural do estabelecimento.

“A perícia já identificou onde, em tese, se iniciou o desabamento. Inicialmente entendemos que houve excesso de peso. Havia um ferro enferrujado e uma solda irregular, mas nesse primeiro momento não é possível afirmar se foi apenas o excesso de peso que causou a queda”, explicou o delegado.

Rezende disse que, a princípio, nenhuma outra irregularidade foi encontrada, como problemas elétricos ou hidráulicos. A partir de hoje, vítimas e responsáveis pela casa começarão a ser ouvidas para o inquérito, que também revelará se o local poderia ou não receber algum tipo de evento. “No total são três responsáveis: um pelo estabelecimento, um pela sublocação e um pelo evento. Ao final, podem ser indiciados”, completou.

O delegado atualizou o número oficial de vítimas – 22, sendo 11 menores de idade, incluindo crianças. Todas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a cinco hospitais da região.

Acidente – Ontem, a estrutura da casa, localizada na Rua Gertrudes de Lima, cedeu por volta das 17h, no momento em que crianças se preparavam para realizar desfile de moda durante concurso de talentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento não tinha autorização nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para promover evento deste porte. Funcionários revelaram que o mezanino foi utilizado de forma improvisada.

O concurso em questão foi promovido pela empresa Talentos Brilhantes TV, em parceria com a agência Tele Arte, e reuniu cerca de 320 pessoas, dentre elas o apresentador Leão Lobo e o ator Jean Paulo Campos, conhecido pelo personagem Cirilo, da novela Carrossel. Segundo testemunhas, o evento fazia parte de um serviço oferecido pela empresa Talentos Brilhantes TV, que tem como foco o agenciamento de crianças e jovens para carreiras de modelos e atores. (Com informações de Bianca Barbosa e Daniel Macário; foto: divulgação/PM)