Possíveis temas da redação do Enem

Da Redação



16/09/2018 | 07:00



Está aberta a temporada de especulações sobre o tema da redação da edição deste ano do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O assunto a ser tratado pelos estudantes no texto tenta trazer à tona questões recentes sobre diversos assuntos que entraram no meio da discussão nacional nos últimos tempos, obrigando os vestibulandos a acompanharem os noticiários.

O portal SAS, plataforma de educação, buscou ajuda de dois consultores pedagógicos e elencou possíveis ideias que podem aparecer na prova: Sustentabilidade e reciclagem, Envelhecimento da população, Atualização e profissões do futuro, Fake news, Mobilidade urbana, BNCC e falta de professores e Doenças erradicadas e vacinas.

No ano passado, os participantes tiveram que dissertar sobre Desafios Para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. O Enem 2018 ocorre entre os dias 4 (data da redação) e 11 de novembro, com inscrições já encerradas.