Michael Jackson participou de episódio de 'Os Simpsons'

31/08/2018 | 16:25



O criador de Os Simpsons, Matt Groening, confirmou que Michael Jackson fez uma participação em um dos episódios da série em 1991.

Segundo Groening, Jackson emprestou a voz a uma personagem que era paciente de um hospital psiquiátrico na terceira temporada.

O nome do rei do pop foi omitido, e seu crédito foi dado como John Jay Smith.

"Ele não queria ser creditado, havia um acordo com a gravadora", contou Groening ao programa de televisão australiano The Weekly With Charlie Pickering. "Michael Jackson ficou no estúdio observando um outro ator que gravaria as partes cantadas, muito nervoso por ter de imitar Jackson, e riu", disse.