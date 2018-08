Beto Barbosa fala sobre primeira sessão de quimioterapia: Tremor nas pernas e nos braços

27/08/2018 | 13:11



O cantor Beto Barbosa, de 63 anos de idade, usou o Instagram para contar que já se submeteu a primeira sessão de quimioterapia. De acordo com o jornal Extra, ele está lutando contra um câncer de bexiga e na próstata. Ao publicar uma foto deitado em uma maca, Beto explicou que está se sentindo bem, embora tenha dores no corpo:

A primeira quimioterapia terminou ontem as dez horas. Consegui suportar bem as três primeiras doses. Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas no geral estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100% . Já tomei café e a pouco almocei, esperando liberação da equipe médica para ir para casa. Ficarei recebendo as outras doses a cada semana intercalando duas semanas sim e duas não por mais uma semana até completar o ciclo determinado pela equipe do Dr. Fernando Maluf o CA começou a ser combatido e o remédio principal é Deus, meus fãs, amigos, amigas e meus familiares .

Ele ainda avisou que irá cumprir com a agenda de shows, desde que sua imunidade não caia, e ainda agradeceu o carinho dos fãs?

Os médicos me permitiram cantar de acordo com o andamento do meu corpo se não houver queda de imunidade, porque a quimio destrói as células doentes e também as células boas por isso vou precisar ter uma alimentação balanceada e controlada para não deixar o copo debilitado e frágil . Não posso deixar de praticar exercícios aeróbicos e principalmente , não posso deixar de cantar porque o palco diante de vocês será minha fonte de energia e vitamina para que meu copo e minha mente se renove de alegria de cura . É claro que : não vou poder dançar tanto , mas cantar de todo o coração para vocês eu prometo . A touca na cabeça que aparece na Foto é congelada para tentar prevenir a queda de cabelo na hora da aplicação da quimio . Por hora são essas . brigado pelas orações e mensagens de apoio e solidariedade que recebi e continuo recebendo de vocês e da imprensa. Que Deus nos abençoe sempre com saúde e grandes vitórias. Amo vocês!