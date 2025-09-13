DGABC
Sábado, 13 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Clássico nacional

'Dona Flor e Seus Dois Maridos' volta aos cinemas em versão remasterizada

Longa de 1976, protagonizado por Sônia Braga, Mauro Mendonça e José Wilker, será exibido em todo o Brasil de 12 a 17 de setembro

Do Diário do Grande ABC
12/09/2025 | 15:25
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um dos maiores sucessos da história do cinema nacional retorna às telonas: Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), protagonizado por Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça, volta aos cinemas brasileiros em cópia remasterizada. A exibição acontece de 12 a 17 de setembro, em parceria entre a Cinecolor e a LC Barreto.

Dirigido por Bruno Barreto, o filme conta a história de Dona Flor, professora de culinária em Salvador que, após a morte do marido Vadinho, casa-se novamente com o respeitável farmacêutico Teodoro. No entanto, a inesperada aparição do espírito do primeiro marido faz com que Flor viva dividida entre a razão e a paixão. A obra, que marcou gerações e permanece entre os maiores recordistas de bilheteria do cinema nacional, agora pode ser revisitada em toda sua força e beleza nas salas de cinema.

Além de Dona Flor e Seus Dois Maridos, outras produções clássicas da LC Barreto também retornarão às telonas nas próximas semanas em sessões especiais e por tempo limitado, oferecendo ao público a chance de rever – ou conhecer pela primeira vez nas telonas do cinema  – algumas das histórias mais importantes já produzidas no país.

“Trazer de volta obras como Dona Flor e Seus Dois Maridos é não apenas um resgate histórico, mas também uma celebração da memória do cinema brasileiro. É um convite para que o público viva novamente a experiência coletiva da sala escura com títulos que marcaram a cultura nacional”, destaca Fabíola Cherice Venerando,  afirma o marketing da Cinecolor Brasil.

Para informações de sessões e horários, consulte o cinema mais próximo.

