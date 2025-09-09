Grande ABC terá 'High School Musical 3' e 'Hannah Montana – O Filme' de volta aos cinemas

A rede Cinemark anunciou que vai promover, pela primeira vez, o Festival Cinemark Replay, com a reexibição no Grande ABC de dois filmes que marcaram os anos 2000. O musical High School Musical 3: Ano da Formatura retorna às telonas no dia 18 de setembro, enquanto Hannah Montana – O Filme será exibido a partir do dia 25.

Os ingressos custarão R$ 15 em todo o País, incluindo a região, com pré-venda disponível a partir desta quarta-feira (11) pelo site e aplicativo da rede.

Unidades que fazem parte do programa Descontão Cinemark terão valores reduzidos: de segunda a quarta-feira, durante o festival, as sessões sairão por R$ 12.

As duas produções foram fenômenos entre o público jovem no início dos anos 2000. High School Musical 3 acompanha os personagens Troy Bolton (Zac Efron) e Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) nos preparativos para a formatura, enquanto enfrentam decisões sobre o futuro. Já Hannah Montana – O Filme mostra a jornada de Miley Stewart (Miley Cyrus), que precisa equilibrar a vida de adolescente com a carreira como estrela pop.

