'Lego Batman: O Filme' e 'Batman Eternamente' serão reexibidos nos cinemas

No dia 20 de setembro é celebrado o Batman Day, data que homenageia o lendário herói da DC Comics. Neste dia, os fãs terão a oportunidade de reviver dois filmes do defensor de Gotham: Lego Batman: O Filme e Batman Eternamente. Os filmes estarão disponíveis em salas de cinema de todo o Brasil e os ingressos já podem ser adquiridos na pré-venda.

A data é comemorada há mais de uma década, mas, originalmente, o Batman Day teve início em 23 de julho de 2014, e era apenas uma celebração para comemorar o 75º aniversário da primeira aparição do Batman nos quadrinhos, na revista Detective Comics #27. Embora a primeira comemoração tenha sido em julho, para coincidir com a Comic Con de San Diego (evento de cultura geek), a DC Comics e a Warner Bros. decidiram tornar o evento anual, mudando a data para setembro.

Batman Eternamente, dirigido por Joel Schumacher (Um Dia de Fúria) , traz Val Kilmer (Top Gun - Ases Indomáveis) como o Homem-Morcego, enfrentando vilões icônicos do personagem, Tommy Lee Jones (MIB - Homens de Preto), como Duas Caras, e Jim Carrey (O Máskara), como Charada. Neste ano o filme completa 30 anos, e além da homenagem ao Batman Day, o filme retorna aos cinemas como uma homenagem a Val Kilmer, que faleceu em abril.

LEGO Batman: O Filme, dirigido por Chris McKay é um filme de animação para toda a família. Na trama, Batman, dublado por Will Arnet (Tico e Teco: Defensores da Lei) se encontra tendo que lidar com o orfão Dick Grayson, dublado por Michael Cera (Scott Pilgrim Contra o Mundo), que foi acidentalmente adotado e quer ser seu ajudante, enquanto divide a atenção com o Coringa, dublado por Zach Galifianakis (Se Beber, Não Case) que pretende dominar Gotham City.

Para conferir sessões e horários, consulte o cinema mais próximo.

