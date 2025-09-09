Daniela, campeã do Masterchef, comenta possibilidade sobre novo reality

Uma semana após vencer a final do MasterChef Brasil, transmitida ao vivo na Band na teça-feira (2), Daniela ainda vive a intensidade do título. A rotina, segundo ela, tem sido marcada por compromissos, entrevistas e eventos, mas também por realização pessoal.



“Está sendo maravilhoso. Muito trabalho, muitos compromissos, muita entrevista, muito evento, mas eu estou super feliz porque é o resultado de uma jornada e de um projeto que eu acreditei. Acreditei em mim e me permiti viver isso. Então, estou feliz, realizada e muito contente”, disse em entrevista ao Diário.



O próximo passo será voltar aos estudos. Daniela revelou que o prêmio do Masterchef de ingressar no curso da Le Cordon Bleu, será feito em São Paulo. A decisão teve forte influência de sua admiração pelo chef Paulo Soares, considerado precursor da gastronomia brasileira na escola francesa.



“O curso vai começar uma nova turma em outubro e eu decidi, junto com meu marido e minha família, que seria aqui em São Paulo. Sou uma grande admiradora do trabalho e do profissionalismo do chef Paulo Soares, e como ele está aqui, optei por estudar aqui também. Semana que vem já volto para organizar um apartamento para receber minha família, para ficarmos com mais conforto. Estou feliz da vida. Vou estudar, me qualificar, para que o projeto Dona Dandi saia do papel no ano que vem, se Deus quiser”, afirmou.



Apesar do sucesso na TV, Daniela descarta novos realities por enquanto. “O povo está querendo levar eu e o Rômulo (marido) para o Power Couple, né? Ah, não dá, gente. Eu acho que não consigo. Agora quero me dedicar ao estudo da gastronomia, me preparar para esse projeto, trabalhar meu site, minhas mídias sociais e os cursos que sempre quis colocar no ar. Eu gosto de ensinar, gosto de conversar com o público. Essas são as prioridades agora.”