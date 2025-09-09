DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Vida profissional

Daniela, campeã do Masterchef, comenta possibilidade sobre novo reality

Uma semana após vencer a final do MasterChef Brasil, transmitida ao vivo na Band na teça-feira (2), a vencedora ainda vive a intensidade do título e comenta sobre a vida após o programa gastronômico

Natasha Werneck
09/09/2025 | 09:11
Compartilhar notícia
FOTO: Melissa Haidar/Band
FOTO: Melissa Haidar/Band Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma semana após vencer a final do MasterChef Brasil, transmitida ao vivo na Band na teça-feira (2), Daniela ainda vive a intensidade do título. A rotina, segundo ela, tem sido marcada por compromissos, entrevistas e eventos, mas também por realização pessoal.

LEIA MAIS: Daniela é a grande campeã do MasterChef Brasil 2025

“Está sendo maravilhoso. Muito trabalho, muitos compromissos, muita entrevista, muito evento, mas eu estou super feliz porque é o resultado de uma jornada e de um projeto que eu acreditei. Acreditei em mim e me permiti viver isso. Então, estou feliz, realizada e muito contente”, disse em entrevista ao Diário.

O próximo passo será voltar aos estudos. Daniela revelou que o prêmio do Masterchef de ingressar no curso da Le Cordon Bleu, será feito em São Paulo. A decisão teve forte influência de sua admiração pelo chef Paulo Soares, considerado precursor da gastronomia brasileira na escola francesa.

“O curso vai começar uma nova turma em outubro e eu decidi, junto com meu marido e minha família, que seria aqui em São Paulo. Sou uma grande admiradora do trabalho e do profissionalismo do chef Paulo Soares, e como ele está aqui, optei por estudar aqui também. Semana que vem já volto para organizar um apartamento para receber minha família, para ficarmos com mais conforto. Estou feliz da vida. Vou estudar, me qualificar, para que o projeto Dona Dandi saia do papel no ano que vem, se Deus quiser”, afirmou.

LEIA MAIS: Campeã do MasterChef 2025, Daniela rebate rivalidades: 'Beijinho no ombro'

Apesar do sucesso na TV, Daniela descarta novos realities por enquanto. “O povo está querendo levar eu e o Rômulo (marido) para o Power Couple, né? Ah, não dá, gente. Eu acho que não consigo. Agora quero me dedicar ao estudo da gastronomia, me preparar para esse projeto, trabalhar meu site, minhas mídias sociais e os cursos que sempre quis colocar no ar. Eu gosto de ensinar, gosto de conversar com o público. Essas são as prioridades agora.”


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.