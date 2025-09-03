Daniela é a grande campeã do MasterChef Brasil 2025

Na noite desta terça-feira (2), a Band transmitiu a grande final da 12ª temporada do MasterChef Brasil, coroando Daniela como a vencedora de 2025. Após enfrentar outros 17 cozinheiros amadores ao longo da competição, a advogada conquistou o paladar dos jurados com um menu leve, criativo e moderno, superando o também finalista Felipe B., em um duelo considerado equilibrado por todos à mesa.

A final foi repleta de tensão, técnica e emoção. Cada finalista teve uma hora para preparar cada etapa do menu completo: entrada, prato principal e sobremesa. Os pratos foram avaliados criteriosamente pelos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin.

Segundo os jurados, Felipe B. foi ousado, apresentando pratos com sabores potentes e arriscando em combinações marcantes. Já Daniela apostou em sofisticação com leveza, e sua proposta moderna foi decisiva na conquista do título.

O Diário, convidado especial da Band, acompanhou a final ao vivo, diretamente do mezanino, e presenciou de perto o anúncio da campeã, que se emocionou ao ouvir seu nome ecoar no estúdio do programa.

Como vencedora do MasterChef Brasil 2025, Daniela leva para casa um pacote de prêmios que soma R$ 500 mil, incluindo: R$ 300 mil oferecidos pelo programa; R$ 100 mil para investir em seu próprio negócio gastronômico; R$ 50 mil em assessoria especializada; um vale-compras de R$ 30 mil; um curso na renomada escola Le Cordon Bleu; e, claro, o cobiçado troféu de campeã do MasterChef Brasil.

Mesmo com o segundo lugar, Felipe B. também foi reconhecido com um importante prêmio: um curso de pâtisserie na Le Cordon Bleu, que poderá impulsionar ainda mais sua carreira culinária.

