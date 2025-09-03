DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Reality

Campeã do MasterChef 2025, Daniela rebate rivalidades: 'Beijinho no ombro'

Ao longo da temporada, Daniela acumulou desafetos dentro da cozinha, entre eles Sofia, Taynan, Felipe M., Lucas e Guilherme, que apontaram diferenças ideológicas como principal fonte das tensões

Natasha Werneck
03/09/2025 | 11:05
FOTO: Melissa Haidar/Band
FOTO: Melissa Haidar/Band


Recém-coroada campeã da 12ª temporada do MasterChef Brasil – Amadores, a advogada Daniela Dantas, natural de Petrópolis (RJ), falou com exclusividade ao Diário após conquistar o troféu do reality. Na entrevista, a cozinheira destacou o aprendizado ao longo da disputa e minimizou as rivalidades que marcaram os bastidores da edição.

LEIA MAIS: Daniela é a grande campeã do MasterChef Brasil 2025

“A temporada foi maravilhosa. A rivalidade acaba quando o jogo termina, eu nunca rivalizei com ninguém. Não vim aqui para isso, vim para jogar o meu jogo e levar o troféu, fazer o meu trabalho, aprender. MasterChef é uma escola divina”, disse.

Ao longo da temporada, Daniela acumulou desafetos dentro da cozinha, entre eles Sofia, Taynan, Felipe M., Lucas e Guilherme, que apontaram diferenças ideológicas como principal fonte das tensões. Sem citar nomes, a campeã disse acreditar que a falta de diálogo e de respeito às individualidades são os principais fatores para o surgimento de rivalidades. “Há sempre uma grande confusão em você não aceitar o que o outro é. Tudo nasceu de uma não aceitação do que eu sou, mas a gente não deve mudar quem a gente é porque o outro não aceita. (...) Com muito esforço a gente muda a si mesmo, não muda ninguém. E é isso aí, beijinho no ombro”, completou, em tom bem-humorado.

O triunfo

Na noite dessa terça-feira (2), a Band transmitiu a grande final do programa, que consagrou Daniela após um duelo equilibrado contra o cozinheiro amador Felipe B. Cada finalista preparou um menu completo — entrada, prato principal e sobremesa — em uma disputa de técnica, criatividade e emoção.

Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin elogiaram a ousadia de Felipe, mas destacaram a sofisticação com leveza de Daniela, que se mostrou decisiva para a vitória.

LEIA MAIS: Final do Masterchef Brasil 2025: veja imagens do duelo entre Daniela e Felipe B.

A conquista e os prêmios

Além do troféu, Daniela leva para casa um pacote de prêmios que soma R$ 500 mil, incluindo R$ 300 mil em dinheiro, R$ 100 mil para investir em um negócio gastronômico, R$ 50 mil em assessoria, um vale-compras de R$ 30 mil e um curso na renomada escola Le Cordon Bleu.

Felipe B., vice-campeão, também foi premiado com um curso de pâtisserie na mesma instituição, um passo importante para sua trajetória na gastronomia.


