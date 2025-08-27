Com Othon Bastos, Sesc São Caetano divulga programação de setembro

O Sesc São Caetano anunciou sua agenda cultural para setembro, com atividades que abrangem teatro, música, dança, esportes, tecnologia e debates sociais. A programação busca atender públicos de todas as idades e será realizada tanto na unidade quanto em espaços externos da cidade.

Entre os destaques está a Semana Move, realizada de 25 a 27 de setembro no Parque Linear. O evento incentiva a prática esportiva e o lazer, com vivências como o skate feminino, que contará com a presença da atleta Vitória Bortolo, e o rugby adaptado. A agenda inclui ainda bocha paralímpica, conduzida pelo atleta Fabio Moraes Dorneles, discotecagem da DJ Simoníssima e atividades interativas como os Jogos Americanos.

Na área cultural, o ator Othon Bastos apresenta o monólogo Não me entrego, não!, em 19 de setembro, no Teatro Paulo Machado. O espetáculo revisita memórias do artista de 91 anos em parceria com o dramaturgo Flávio Marinho. A agenda teatral e musical também reúne Histórias Japonesas com Músicas Brasileiras (dia 13), o grupo Nhambuzim com Bichos de Cá (20) e Assombrio – Inventário de Encantados (20), além do espetáculo de dança O Pássaro Negro (5) e o show do grupo Mayombe Afro Latino (12).

A infância também ganha espaço com atividades no Espaço de Brincar, voltado a crianças de 0 a 6 anos, além do espetáculo O incrível jardim dos fungos, do Coletivo Foca, e encontros musicais com a musicoterapeuta Ligia Fiocco.

O mês traz ainda celebrações ao Dia da Amazônia e ao Dia Internacional da Mulher Indígena, em 6 de setembro, com feirinha de artesanato indígena, oficinas manuais, roda de canto e dança, brincadeiras tradicionais e o espetáculo Wãtias – Os curupiras excêntricos, do Coletivo Kari.

Outros temas em destaque são a maternidade e o papel das doulas, com roda de conversa no dia 20 e a exibição gratuita do documentário Doulas, temporada 2 no dia 17. A agenda inclui também o curso Ideias para florescer um novo mundo (10 a 24/9), sobre autocuidado, ginecologia natural e agroecologia.

Na área de tecnologia e artes, o DJ e produtor Patrício Salgado ministra o curso Introdução ao Beatmaking (16/9 a 7/10), enquanto Roger Lima conduz as aulas de Pandeiro – Sotaques Afrobrasileiros: Forró e Xote (8 a 29/9).

