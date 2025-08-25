Sesc Consolação exibe mostra dedicada a Wong Kar-wai; veja datas e filmes

O Sesc Consolação realiza, entre 27 de agosto e 24 de setembro, a Mostra Wong Kar-wai: Entre o Amor e a Melancolia, dedicada ao cineasta de Hong Kong que se tornou referência mundial por seu olhar sobre amor, solidão e tempo. As sessões acontecem sempre às 19h, no Espaço Provisório, com ingressos gratuitos distribuídos 30 minutos antes.

A seleção reúne cinco filmes fundamentais da carreira do diretor: Amores Expressos (27/8), Anjos Caídos (3/9), Felizes Juntos (10/9), Amor à Flor da Pele (17/9) e 2046 – Os Segredos do Amor (24/9). As obras evidenciam o estilo visual marcante de Kar-wai, caracterizado por fotografia estilizada, narrativas fragmentadas e uso expressivo da música.

Primeiro diretor chinês a receber o prêmio de Melhor Diretor em Cannes, em 1997, Kar-wai construiu uma filmografia que influenciou gerações de cineastas. Filmes como Felizes Juntos e Amor à Flor da Pele renderam ao artista reconhecimento internacional e o apelido de “Quentin Tarantino chinês”, pela ousadia estética e pela forma singular de narrar relações humanas.

A mostra é realizada em parceria com a FJ Cines e a plataforma de streaming MUBI. Mais informações estão disponíveis no site do Sesc (sescsp.org.br/consolacao).

Serviço

Mostra Wong Kar-wai: Entre o Amor e a Melancolia

De 27 de agosto a 24 de setembro, sempre às 19h

Espaço Provisório – Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque, São Paulo)

Grátis – ingressos distribuídos 30 minutos antes das sessões

LEIA TAMBÉM:

Mostra de filmes nacionais agita quartas de agosto em Santo André

