Cia Arte Raiz apresenta espetáculo acessível em São Caetano

Entre 26 de agosto e 5 de setembro, a Cia Arte Raiz realiza temporada gratuita do espetáculo infantojuvenil Meu Vô Apolinário nos teatros públicos de São Caetano. As apresentações acontecem no Teatro Santos Dumont e na Fundação das Artes – Unidade Milton Andrade, em sessões exclusivas para estudantes do Ensino Fundamental I da rede municipal, com escolas previamente agendadas.

A peça é bilíngue, em português e Libras, reafirmando o compromisso da companhia com a acessibilidade comunicacional e o protagonismo de pessoas surdas no cenário cultural. Fundada em 2015, a Cia Arte Raiz é reconhecida pela criação de obras inclusivas e por integrar a Língua Brasileira de Sinais como recurso estético e comunicacional.

Livremente inspirado em obra do escritor e pensador indígena Daniel Munduruku, que participa em vídeo na encenação, o espetáculo acompanha a relação entre um menino e seu avô Apolinário, um ancião indígena que transmite ao neto saberes, valores e espiritualidade de seu povo. O enredo convida o público a refletir sobre a valorização da memória, da ancestralidade e da diversidade cultural brasileira.

Com dramaturgia de Alessandro Hernandez e direção de Sabrina Caires, Meu Vô Apolinário também destaca a importância da preservação da natureza, da escuta das tradições e da memória afetiva como forma de aprendizado.

O projeto foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc e prevê, além das apresentações teatrais, palestras e cursos voltados à formação em acessibilidade e letramento anticapacitista, priorizando escolas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social.