Semana da Juventude agita Mauá com cultura, esporte e emprego

De quarta-feira (27) até o dia 2 de setembro, Mauá promove a Semana Municipal da Juventude, iniciativa que reúne atividades gratuitas em áreas como cultura, esporte, lazer, saúde, educação e trabalho.

A programação inclui batalhas de rima, slam de poesia, torneios esportivos, sessões de cinema e até ações de reflorestamento. Também haverá atividades voltadas ao mercado de trabalho, como um mutirão para currículos e vagas de emprego, além de campanhas de conscientização e palestras.

O ponto alto será o Festival da Juventude, marcado para o dia 31, no Parque da Juventude, com atrações durante todo o dia. A agenda inclui corrida, capoeira, apresentações de dança, batalhas de rap, além de shows musicais. O grupo Filosofia Reggae será a principal atração da noite. A entrada será solidária, com a doação de 1 kg de alimento.

A Semana da Juventude é organizada pela Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Mauá, em parceria com o Conselho Municipal de Juventude. A iniciativa busca ampliar a participação e o protagonismo jovem em diferentes áreas.

A programação segue até o dia 2 de setembro, quando será realizada a Mostra Jovem de Cinema Mauaense, no Teatro Municipal. Antes disso, no dia 1º, acontece uma sessão solene na Câmara Municipal.

