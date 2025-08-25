DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Segurança pública

Operação Dorme Tranquilo: GCM de Mauá prende homem e recupera celulares

Ação integra esforços municipais em apoio às estratégias de segurança pública do governo estadual

Do Diário do Grande ABC
25/08/2025 | 12:19
FOTO: Edu Guimarães/PMM
FOTO: Edu Guimarães/PMM


A Guarda Civil Municipal de Mauá prendeu em flagrante um homem acusado de roubo e recuperou dois celulares subtraídos da vítima no Jardim Cerqueira Leite. A ocorrência aconteceu neste domingo (24), durante a Operação Dorme Tranquilo, que reforça o patrulhamento em áreas mapeadas por índices criminais.

A vítima abordou uma equipe da GCM em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Magini, relatando ter sido assaltada minutos antes por dois indivíduos que simularam estar armados. Com base nas informações, guardas localizaram os suspeitos nas proximidades. A vítima reconheceu um deles como autor do crime. Os aparelhos foram recuperados e devolvidos ao dono.

O homem detido foi levado ao 1º Distrito Policial, onde a prisão foi confirmada. O segundo suspeito acabou liberado após a apuração indicar que não participou do roubo.

A Operação Dorme Tranquilo integra as ações da Prefeitura de Mauá e da Secretaria Municipal de Segurança, em apoio às iniciativas do Governo do Estado para ampliar a presença das forças de segurança, prevenindo crimes e garantindo mais tranquilidade à população.

