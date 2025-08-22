DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Postos de trabalho

Mauá tem 665 vagas de emprego; veja oportunidades

420 oportunidades aceitam candidaturas de PcDs (Pessoas com Deficiência)

Do Diário do Grande ABC
22/08/2025 | 17:49
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A empregabilidade está aquecida em Mauá e a Casa do Trabalhador segue ampliando as oportunidades para quem procura emprego. Para a próxima semana, estão disponíveis 665 vagas, número 47% maior em relação às 420 oportunidades anunciadas na semana anterior.

As vagas contemplam 56 funções diferentes, entre elas: serralheiro, operador de empilhadeira, abastecedor de linha de produção, auxiliar de limpeza, operacional e logística, cozinheira, costureira industrial, estagiários, operador de telemarketing, entre outras. Do total, 420 oportunidades aceitam candidaturas de PcDs (Pessoas com Deficiência), sendo que duas delas são exclusivas para este público (auxiliar de expedição).

A lista completa das vagas pode ser consultada em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura também disponibiliza um canal digital para informações sobre vagas, acessível pelo link: https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

A Casa do Trabalhador é um equipamento da Prefeitura de Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, que oferece intermediação de mão de obra, cursos gratuitos de qualificação profissional, orientações e cálculos trabalhistas. O telefone para contato é o 4512-7779.

LEIA TAMBÉM:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.