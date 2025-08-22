Mauá tem 665 vagas de emprego; veja oportunidades

A empregabilidade está aquecida em Mauá e a Casa do Trabalhador segue ampliando as oportunidades para quem procura emprego. Para a próxima semana, estão disponíveis 665 vagas, número 47% maior em relação às 420 oportunidades anunciadas na semana anterior.

As vagas contemplam 56 funções diferentes, entre elas: serralheiro, operador de empilhadeira, abastecedor de linha de produção, auxiliar de limpeza, operacional e logística, cozinheira, costureira industrial, estagiários, operador de telemarketing, entre outras. Do total, 420 oportunidades aceitam candidaturas de PcDs (Pessoas com Deficiência), sendo que duas delas são exclusivas para este público (auxiliar de expedição).

A lista completa das vagas pode ser consultada em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura também disponibiliza um canal digital para informações sobre vagas, acessível pelo link: https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

A Casa do Trabalhador é um equipamento da Prefeitura de Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, que oferece intermediação de mão de obra, cursos gratuitos de qualificação profissional, orientações e cálculos trabalhistas. O telefone para contato é o 4512-7779.

