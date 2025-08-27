Shopping de São Bernardo estreia sua corrida kids; confira programação

Com muita diversão e incentivo ao esporte, a Smile Run Kids acontece no dia 5 de outubro para crianças de 4 a 12 anos
O Golden Square Shopping estreia a sua primeira corrida infantil com a Smile Run Kids, um evento pensado para incentivar as crianças a se movimentarem e soltarem a energia. A corrida acontece no domingo, 5 de outubro, a partir das 9h, no estacionamento G6 do shopping.
Com largadas a partir das 10h, divididas por idade, a Smile Run Kids vai receber participantes de 4 a 12 anos, com distâncias curtinhas e seguras para cada faixa etária: 50 metros para os pequenos de 4 anos, 100 metros para as crianças de 5 a 7, 200 metros para os corredores de 8 a 9 e 500 metros para os maiorzinhos, de 10 a 12 anos.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo Sympla, com o valor de R$90 mais a taxa de serviço do site, totalizando R$99. O kit é composto por um número de peito, de uso obrigatório, uma camiseta, uma sacochila, uma pulseira de identificação (por faixa etária) e uma medalha de participação para aqueles que concluírem o percurso. Já a retirada dos kits acontece nos dias 3 e 4 de outubro, das 12h às 20h, no Piso L3 do shopping, pertinho do palco. Para pegar o kit, basta apresentar o comprovante da inscrição.
Mais do que uma corrida, a Smile Run Kids é um convite ao movimento, à diversão ao ar livre e às memórias felizes em família. “Queremos que as crianças tenham uma experiência mágica, sintam-se especiais e descubram como o esporte pode ser leve, alegre e cheio de descobertas. A Smile Run Kids nasce para ser um momento inesquecível para cada pequeno participante”, afirma Rennan Mendes, gerente de marketing do Golden Square Shopping.
Serviço
Smile Run Kids
Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo – SP
Data: 05 de outubro, a partir das 9h
Retirada dos kits: 03 e 04 de outubro, das 12h às 20h.
Valor: R$90,00 + taxa do site (R$9)
