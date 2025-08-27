Outlet de São Bernardo realizará treino de corrida gratuito com a Asics

Participantes também poderão concorrer a prêmios durante o evento
No próximo sábado (30), a partir das 7h, o Outlet Premium Imigrantes de São Bernardo, em parceria com a marca de artigos esportivos Asics, promoverá um treino gratuito voltado para corrida e caminhada. O Treinão Asics contará com a dinâmica Checkpoint em um percurso de 4km, com aquecimento no Chafariz e largada na Loja Asics.
A atividade poderá ser realizada em duplas ou em grupos de até quatro pessoas. Além da prática esportiva, os participantes terão a chance de concorrer, por meio de sorteios, a diversos brindes, como coolers, itens da marca Asics, canecas e copos térmicos.
As inscrições para o evento já estão abertas e seguem disponíveis enquanto houver vagas, podendo se encerrar a qualquer momento. Os interessados devem se inscrever pelo link e doar uma peça de agasalho, que será destinada à ONG Mei Mei.
Serviço:
Evento: Treinão Asics
Data: 30/8 (Sábado)
Horário: 7h às 9h
Local: Aquecimento no Chafariz e largada na Loja Asics
Inscrições: https://outletpremium.com.br/br/imigrantes/cadastro/treinao-asics
Entrada: Gratuita, mediante a doação de agasalho
