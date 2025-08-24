Meia Maratona de São Bernardo leva 14 mil participantes; veja vencedores

Ruas e avenidas de São Bernardo foram tomadas neste domingo (24) pelo laranja das camisetas das quase 14 mil pessoas - entre todas as categorias - que participaram da tradicional Meia Maratona da cidade. Atletas profissionais e entusiastas do esporte marcaram presença na prova que teve percursos de 21k, 10k e 5k, além da Maratona Kids. Com novo formato, em parceria com a EA Eventos, a competição teve custo zero para a Prefeitura e consolidou a corrida deste ano - em sua 21ª edição - como a maior na história do município.

“Bom demais sentir essa energia. A entrega dessa galera que acordou cedinho para prestigiar a Meia Maratona em comemoração aos 472 anos da cidade. Uma prova que nesta edição aliou tradição e inovação. Tivemos uma corrida segura, tranquila, e sem custos para o município. A organização do evento promoveu também atividades gratuitas para estudantes de escolas municipais, com a Maratona Kids. Um baita incentivo para nossas crianças”, destacou a prefeita de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), que correu trajeto de cinco quilômetros.

A Meia Maratona de São Bernardo teve como pontos de largada e chegada a Avenida Kennedy, na altura do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib. O primeiro pelotão a largar foi o de competidores dos 21k, que teve como campeão o queniano Nicolas Kiptoo, convidado especial da organização. “Essa é a primeira vez que corro nessa competição. Agradeço pela oportunidade. Foi excelente”, disse o atleta de 31 anos, que concluiu a prova com tempo de 1h06m56s.

Além de corredores profissionais, novos competidores ganharam lugar de destaque no pódio. Caso de Amanda Capellari, 37 anos, primeira colocada nos 10k. A moradora de Santo André começou a treinar em dezembro do ano passado e levou o ouro para casa em sua estreia na Meia Maratona de São Bernardo. “Comecei a treinar despretensiosamente, só como diversão, e pela saúde. Fui vendo que dá pra se divertir e competir. Ano que vem volto para tentar os 21 quilômetros”, projetou.

“Essa foi a maior Meia Maratona da história São Bernardo. Além do grande volume de participantes, tivemos a inovação da Maratona Kids, com a Arena Sports Looney Tunes. Nossa cidade incentiva a prática do esporte, e a corrida é um dos mais democráticos, porque reúne pessoas de todas as idades e perfis, de crianças a idosos, de profissionais a pessoas que estão se desafiando pela primeira vez. O evento foi um sucesso”, frisou o secretário de Esporte e Lazer da cidade, Fran Silva.

ESTREIA

Uma das novidades da 21ª Meia Maratona de São Bernardo, a Maratona Kids promoveu atividades voltadas ao público infantil. Entre os dias 18 e 22 de agosto, espaço chamado Arena Sports Looney Tunes recebeu 20 mil estudantes de escolas municipais, que puderam curtir gratuitamente a atração.

Neste domingo (24), na sequência das provas de 21k, 10k e 5k, 1 mil crianças com idade entre 4 a 12 anos participaram do Desafio Kids, com percursos de 50m a 500m, dependendo da faixa etária. Além da corrida, no Circuito Looney Tunes, as crianças tiveram acesso à área recreativa, com brincadeiras e atividades.

ORGANIZAÇÃO

A Prefeitura de São Bernardo reforçou as equipes neste domingo para garantir a segurança dos participantes da Meia Maratona e a mobilidade dos moradores da cidade. O número de GCMs (Guardas Civis Municipais) e viaturas foi ampliado desde a madrugada nas ruas que receberam a prova.

O mesmo procedimento foi feito em relação a agentes de trânsito, que, a partir das 5h, iniciaram processo de sinalização e bloqueios de vias por onde a prova esportiva passou. Os profissionais se posicionaram em pontos estratégicos para indicar rotas alternativas e garantir orientações a condutores e pedestres.

A 21ª Meia Maratona de São Bernardo teve saída na Avenida Kennedy e passou por vias como Avenida Redenção e Rua Jurubatuba e, para os 21K, se estendeu para Avenida Senador Vergueiro, Jurubatuba, Avenida Maria Servidei Demarchi, Via Anchieta, Avenida João Firmino, Avenida Robert Kennedy e Avenida Piraporinha.

Confira os primeiros classificados de cada categoria:

Meia Maratona - 21k

Masculino

1° colocado - Nicolas Kiptoo Kosgei

2° colocado - Edson Tiburcio Alves

3° colocado - André Luiz Silva Antônio

Feminino

1ª colocada - Maria Aparecida Ferraz

2ª colocada - July Ferreira da Silva Abrão

3ª colocada - Edna Maria de Almeida

Percurso de 10k

Masculino

1° colocado - Luiz Henrique Teixeira Nóbrega

2° colocado - Laércio Barbosa dos Santos

3° colocado - Janio Alves da Silva

Feminino

1ª colocada - Amanda Capellari Amaral

2ª colocada - Sarah Rocha de Souza

3ª colocada - Thalita Patricia Rodrigues Costa

Percurso de 5k

Masculino

1° colocado - Uilson Ferreira Carvalho

2° colocado - Felipe Soares Jesuz

3° colocado - Luciano de Jesus Costa

Feminino

1ª colocada - Viviane da Cruz Lima\

2ª colocada - Carla Lidiane Santos Braz

3ª colocada - Patricia Silva dos Santos