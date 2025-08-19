'Sekiro: Shadows Die Twice' ganhará versão anime em 2026

Nesta terça-feira (19), durante a Opening Night Live da Gamescom 2025, a Crunchyroll, juntamente com Kadokawa, Qzil.la e ARCH, anunciou oficialmente Sekiro: No Defeat, um lançamento que dá nova forma a aclamada obra Sekiro: Shadows Die Twice, jogo vencedor do GOTY (Game of The Year) em 2019. Em uma adaptação completamente desenhada à mão, o título será transmitido exclusivamente pela plataforma de streaming voltada para animações orientais, Crunchyroll.

Criado com reverência ao original, Sekiro: No Defeat é uma adaptação da história do jogo, que narra um conto de lealdade e sangue, ambientado em uma releitura fantástica da era Sengoku no Japão.

“Estamos assumindo a tarefa monumental de animar o belíssimo e impressionante Sekiro: Shadows Die Twice. Ao fazê-lo, estamos colocando cada milímetro de nossa visão artística e paixão pela beleza em sua produção”, disse Kenichi Kutsuna, diretor da adaptação. “O produto final está sendo elaborado para ser uma experiência verdadeiramente memorável, que deixará uma impressão duradoura tanto nos fãs dedicados do jogo quanto naqueles que estão descobrindo o mundo de Sekiro pela primeira vez. Por favor, aguarde ansiosamente”, pede o executivo.

“Sekiro: Shadows Die Twice é um jogo conhecido por sua precisão e intensidade, e essas qualidades se traduzem lindamente nesta adaptação”, disse Asa Suehira, Diretor de Conteúdo da Crunchyroll. “Estamos empolgados em levar Sekiro: No Defeat para fãs ao redor do mundo e honrados em trabalhar ao lado da Kadokawa, Qzil.la e ARCH para expandir essa história icônica através do anime”, conclui.

Confira o trailer clicando aqui.

LEIA TAMBÉM

CCXP25 lança credenciais ilustradas por artistas brasileiros com obras da Crunchyroll

A adaptação é conduzida por um time de renomados profissionais de anime:

Diretor: Kenichi Kutsuna

Roteirista: Takuya Satou

Designer de Personagens: Takahiro Kishida

Diretor Adjunto: Shunsuke Fukui

Diretor-Chefe de Animação: Kaito Moki

Diretor de Animação de Ação: Takashi Mukoda

Diretor de Arte: Yuji Kaneko

Designer de Cores: Azusa Sasaki

Diretor de Fotografia: Keisuke Nozawa

Editor: Yoshinori Murakami

Diretor de Som: Yasushi Nagura

Compositor: Shuta Hasunuma

Produção: ARCH

Estúdio de Produção: Qzil.la

Elenco

Wolf: Daisuke Namikawa

Kuro / O Herdeiro Divino: Miyuki Satou

Genichiro Ashina: Kenjiro Tsuda

LEIA TAMBÉM

Expo Games Grande ABC, em Santo André, terá nova área de games e concurso de cosplay