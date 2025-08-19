DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Mesatenistas de São Caetano conquistam medalhas no Pan-Americano Júnior

Felipe Arado ficou com o ouro nas duplas masculinas, enquanto Beatriz Fiore conquistou o topo nas parcerias femininas

Do Diário do Grande ABC
19/08/2025 | 16:45
 O tênis de mesa de São Caetano continua brilhando pelo mundo afora. Depois das conquistas inéditas de Hugo Calderano e Bruna Takahashi, chegou a vez da base mostrar seu valor: Felipe Arado e Beatriz Fiore conquistaram medalhas durante o Campeonato Pan-Americano Júnior de Assunção, no Paraguai.

Nas duplas femininas, Beatriz Fiore e Karina Senaga venceram a dupla de Porto Rico (3 a 2) e foram medalha de ouro. Nas duplas masculinas foi a vez de Felipe Arado conquistar o ouro ao lado de Leonardo Iizuka ao derrotarem a dupla norte-americana (3 a 0).

Filho do técnico de Hugo Calderano, Francisco ‘Paco’ Arado, Felipe Arado é amigo de infância de Leonardo Iizuka, quando atuaram juntos na Liga Nipo. Arado e Iizuka tiveram uma performance impecável, com três jogos, três vitórias , nove sets ganhos e nenhum perdido. Todas as partidas foram vencidas por 3 a 0.

No primeiro jogo, vitória contra a dupla guatemalteca Ricardo Gatica e Luis Carrillo. Na segunda partida, outro passeio sobre os equatorianos Cesar Revelo e Joshua Robayo e, por fim, a tão sonhada medalha de ouro sobre os norte-americanos Nandan Naresh e Victor Ying Xie.

