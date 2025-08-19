Mesatenistas de São Caetano conquistam medalhas no Pan-Americano Júnior

O tênis de mesa de São Caetano continua brilhando pelo mundo afora. Depois das conquistas inéditas de Hugo Calderano e Bruna Takahashi, chegou a vez da base mostrar seu valor: Felipe Arado e Beatriz Fiore conquistaram medalhas durante o Campeonato Pan-Americano Júnior de Assunção, no Paraguai.

Nas duplas femininas, Beatriz Fiore e Karina Senaga venceram a dupla de Porto Rico (3 a 2) e foram medalha de ouro. Nas duplas masculinas foi a vez de Felipe Arado conquistar o ouro ao lado de Leonardo Iizuka ao derrotarem a dupla norte-americana (3 a 0).

LEIA TAMBÉM: