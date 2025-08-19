DGABC
Esportes Titulo Tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com vitória na Suécia

Atletas de São Caetano bateram os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu por 3 sets a 1

Ryan Leme
 Especial para o Diário
19/08/2025 | 13:46
FOTO: WTT
FOTO: WTT


 A dupla do tênis de mesa de São Caetano formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreou com vitória na chave de duplas mistas do Europe Smash, na Suécia, nesta terça-feira (19). Os mesatenistas venceram os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu por 3 sets a 1 (11/6, 11/7, 7/11 e 11/4) e avançaram às quartas de final.

Após a partida, Calderano destacou a evolução da parceria brasileira. “Temos muito espaço para crescer, até pelo nosso nível atual individualmente. Com mais treino e experiência nas competições, podemos nos tornar uma dupla forte”, afirmou.

Bruna reforçou a avaliação. “Sinto que estamos jogando muito bem. Espero que a gente continue dessa forma. Somos uma dupla recém-formada, estamos juntos há pouco tempo, então precisamos também desfrutar dessa evolução”, disse.

Com menos de um ano de parceria, Calderano e Bruna já ocupam a 10ª posição no ranking mundial de duplas mistas, a melhor colocação de brasileiros na história, após ultrapassarem Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi (12ª).

Na próxima fase, o desafio será maior: os brasileiros enfrentam os cabeças de chave número 4, os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo, nesta quarta-feira (20), às 9h55 (de Brasília).

CHAVE SIMPLES

Nas disputas individuais, os dois atletas da região também seguem na competição. Calderano encara o chinês Wen Ruibo, às 14h10, pelas oitavas de final. Já Bruna enfrenta a japonesa Miwa Harimoto, às 14h45. Os jogos terão transmissão ao vivo de SporTV e CazéTV.

