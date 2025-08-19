DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo F1

Chefe da Ferrari compara Hamilton com Carlos Sainz

Para o dirigente, o piloto inglês não mostrou tanto poder de adaptação quanto o espanhol em sua mudança de equipe na Fórmula 1

19/08/2025 | 09:42
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, fez comparações entre Lewis Hamilton e seu antecessor na equipe italiana, o espanhol Carlos Sainz Jr. Para o dirigente, o piloto inglês não mostrou tanto poder de adaptação quanto o espanhol em sua mudança de equipe na Fórmula 1.

"Quando ele chegou à Ferrari, ingenuamente pensamos que ele teria tudo sob controle. Ele não é como Carlos Sainz, que muda de equipe de vez em quando e está familiarizado com esse processo. Lewis precisou de quatro ou cinco corridas para pegar o jeito", afirmou Vasseur, em entrevista ao site alemão Auto Motor und Sport.

Hamilton vem fazendo uma temporada abaixo do esperado em sua estreia na Ferrari. O dono de sete títulos mundiais ainda não conseguiu subir ao pódio em corridas principais, apenas e provas sprint (duas vezes). Chegou a vencer uma delas e registrar uma pole position aos sábados.

O rendimento vem sendo alvo de crítica por parte do próprio piloto. Após o treino classificatório do GP da Hungria, etapa passada do campeonato, Hamilton usou frases fortes para descrever sua performance: "Sou inútil, simplesmente inútil", afirmou. "Eles provavelmente têm que trocar o piloto".

Para Vasseur, o inglês exagera na autocrítica. "Ele sempre exagera muito em seus julgamentos. Às vezes é muito duro com o carro, às vezes consigo mesmo. Ele quer tirar o máximo proveito de si mesmo e de todos na equipe. Então, temos que acalmá-lo", destacou o chefe da Ferrari.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.