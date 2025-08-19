São Paulo busca eliminar Atlético Nacional com apoio da torcida

Em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores da América, o São Paulo volta a campo hoje para enfrentar o Atlético Nacional no jogo de volta das oitavas de final
Em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores da América, o São Paulo volta a campo hoje para enfrentar o Atlético Nacional no jogo de volta das oitavas de final. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, na Capital.
No primeiro embate, na Colômbia, houve empate por 0 a 0. Portanto, quem vencer garante automaticamente a vaga. Outra igualdade leva a disputa às penalidades.
O técnico do Tricolor, Hernán Crespo, não poderá contar com Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Oscar, Wendell e Arboleda, todos machucados.
O Atlético Nacional, comandado por Javier Marcelo Gandolfi, é o terceiro colocado do Campeonato Nacional, com 12 pontos, e não tem desfalques para o duelo contra os brasileiros.
LEIA TAMBÉM:
Alan Franco celebra com a família a renovação com o São Paulo até 2028
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.