São Paulo busca eliminar Atlético Nacional com apoio da torcida

Em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores da América, o São Paulo volta a campo hoje para enfrentar o Atlético Nacional no jogo de volta das oitavas de final. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, na Capital.

No primeiro embate, na Colômbia, houve empate por 0 a 0. Portanto, quem vencer garante automaticamente a vaga. Outra igualdade leva a disputa às penalidades.

O técnico do Tricolor, Hernán Crespo, não poderá contar com Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Oscar, Wendell e Arboleda, todos machucados.

O Atlético Nacional, comandado por Javier Marcelo Gandolfi, é o terceiro colocado do Campeonato Nacional, com 12 pontos, e não tem desfalques para o duelo contra os brasileiros.

LEIA TAMBÉM:

Alan Franco celebra com a família a renovação com o São Paulo até 2028